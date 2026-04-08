Iba a comprarle una casa a su mamá: el sueño que Leyla Monserrat no pudo cumplir

El pasado 6 de abril, Leyla Monserrat, originaria de Sonora, México, habría celebrado sus 16 años. Sin embargo, su vida fue truncada meses antes, dejando atrás sueños y promesas que hoy su familia recuerda con dolor.
Su madre, Carmen Becerra, rememoró uno de los anhelos más grandes de la adolescente: “Ella me decía que cuando fuera grande iba a comprar una casa y me llevaría con ella”, expresó al evocar las conversaciones que compartía con su hija.
Leyla, de 15 años, fue descrita por su familia como una joven con aspiraciones y metas claras, enfocada en construir un mejor futuro para ella y su entorno cercano.
Entre sus planes, destacaba el deseo de apoyar a su madre y mejorar sus condiciones de vida.
El caso de la adolescente ha cobrado relevancia no solo por el hecho violento que terminó con su vida, sino también por las circunstancias posteriores y las decisiones judiciales que han rodeado el proceso.
De acuerdo con la información, el crimen se registró el 25 de septiembre de 2025, cuando dos menores, identificadas como Britany y Briana, engañaron a Leyla con el argumento de presentarle a un joven.
La adolescente fue llevada a una vivienda, donde posteriormente fue atacada y asesinada.
Tras el hecho, las responsables ocultaron el cuerpo en un corral, según lo expuesto durante el proceso. El caso tomó relevancia pública debido a la gravedad del crimen y a que parte de lo ocurrido fue registrado en video.
En relación con el fallo judicial, una de las implicadas recibió una condena de dos años y diez meses de internamiento, mientras que la otra menor quedó bajo libertad asistida y deberá cumplir con medidas impuestas por las autoridades, incluyendo el pago de una fianza de un poco más de 5 mil pesos.
La resolución ha sido cuestionada por la familia de la víctima. “Nunca entendí por qué el juicio siempre fue a favor de ellas”, expresó la madre, quien continúa exigiendo justicia por la muerte de su hija.
El cumpleaños que no llegó a celebrarse se ha convertido en una fecha significativa para sus seres queridos, quienes continúan recordando a Leyla más allá del hecho que marcó su historia.
Su madre insiste en mantener viva su memoria a través de lo que fue en vida: una hija con ilusiones, metas y el deseo de salir adelante.