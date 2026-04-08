¡Escándalo en España! Carvajal y varios jugadores son investigados por contrabando

Conozca los motivos detrás de la investigación al capitán del Real Madrid y otros futbolistas.
Los futbolistas que son investigados por la justicia andorrana son Dani Carvajal, David Silva, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Juan Bernat, Giovanni Lo Celso y Thomas Partey.
De acuerdo con la causa judicial, los siete futbolistas habrían llevado a cabo la compra de relojes de lujo a una empresa de Andorra que no declaraba impuestos de sus operaciones comerciales.
De acuerdo con la investigación, los futbolistas habrían estado involucrados en operaciones de compra de relojes suizos como Rolex y Patek Philippe.
El futbolista que más dinero gastó en estos accesorios fue el ghanés Thomas Partey, quien compró tres modelos diferentes por 415 mil euros.
Luego está Juan Bernat, quien habría comprado cuatro relojes por un monto de 367 mil euros.
En cuanto a Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se presume que solamente realizó la compra de un reloj por 64,800 euros.
El juez a cargo del caso ha requerido a los siete futbolistas para que declaren en la causa en calidad de investigados después de que las compras que realizaron no formaran parte de la declaración fiscal de la empresa.
Hasta el momento, ninguno de los jugadores se ha pronunciado acerca de la situación que ha generado mucha controversia en España.
Los futbolistas residentes en España no son los únicos implicados en la causa. El principal objetivo de la investigación es Diego G.C., dueño de la empresa con sede en Andorra y al que la justicia sigue de cerca por delitos de contrabando y blanqueo de capitales.
El magistrado ha pedido la colaboración de la justicia española para interrogar a los diferentes involucrados. Se maneja que hay empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores.