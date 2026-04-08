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Allanan bienes usados como fianza por Iván Velásquez, gerente de Koriun

El Ministerio Público intensifica las investigaciones contra la presunta red de fraude piramidal, tras detectar inconsistencias en los bienes presentados como fianza por el gerente de la empresa

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 10:44
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El Ministerio Público (MP) ejecutó recientemente una serie de allanamientos de morada como parte de las investigaciones en torno al caso Koriun Inversiones.

Foto: Franklin Muñoz.
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Las diligencias se desarrollaron en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de recolectar evidencia clave y asegurar propiedades relacionadas con la empresa. Según las autoridades, Koriun operaba como una fachada para un esquema piramidal que perjudicó a miles de ciudadanos.

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El caso ha generado gran preocupación a nivel nacional debido al alcance del fraude y al número de afectados en diversas regiones del país. Las autoridades buscan esclarecer la magnitud de las operaciones y ubicar a todos los responsables.

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Las investigaciones cobraron mayor relevancia tras una resolución judicial que otorgó medidas distintas a la prisión preventiva al gerente de la empresa. Esta decisión permitió que el acusado enfrentara el proceso bajo otras condiciones legales.

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Como parte de su defensa, el implicado ofreció una fianza millonaria respaldada con tres bienes inmuebles ubicados en el departamento de Cortés. Dichas propiedades fueron presentadas como garantía para cubrir el monto establecido.

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Sin embargo, las pesquisas posteriores revelaron inconsistencias en el valor real de los inmuebles ofrecidos. Los bienes, aunque registrados formalmente, no cumplían con las características económicas declaradas inicialmente.

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Las autoridades determinaron que varias de estas propiedades estaban inscritas a nombre de terceros, incluyendo personas cercanas al acusado. Esta situación encendió alertas sobre posibles maniobras para ocultar activos.

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Asimismo, se constató que los inmuebles se encuentran en zonas de baja plusvalía y carecen de mejoras significativas. Esto reducía considerablemente su valor en comparación con el monto declarado como garantía (25 millones de lempiras).

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Ante estos hallazgos, el Ministerio Público intensificó las acciones legales para asegurar los bienes y continuar con la investigación.

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El caso continúa en desarrollo, mientras las víctimas esperan que se haga justicia y se logre recuperar parte de lo perdido.

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