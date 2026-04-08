De "Narcos: México" a "El fuego interior" : Mauro González en Honduras

Mauro González nunca había pisado Honduras. El actor mexicano de Narcos: México y El juego de las llaves llegó a Tegucigalpa para presentar "El fuego interior" , thriller de terror dirigido por el cineasta hondureño Javier Suazo Menéndez y primera coproducción cinematográfica entre Honduras, México y España.
La agenda incluyó una rueda de prensa en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, un coloquio con el sector audiovisual hondureño titulado "El actor cinematográfico en la dinámica regional: retos y oportunidades", y un recorrido por las posibles locaciones de rodaje, entre ellas Amapala, en la Isla del Tigre, en el Golfo de Fonseca.
En "El fuego interior" , González interpretará a Fernando, un sacerdote marcado por traumas de juventud que regresa a su pueblo natal tras la muerte inexplicable de su hermano adoptivo.
El hombre ardió, pero en la habitación no hay rastros de fuego. Solo ceniza. A medida que investiga, Fernando se enfrenta a secretos familiares, tabúes religiosos y una oscura herencia que parece condenar a su linaje.
"Paradójicamente predica la fe y todo lo hermoso que ese oficio representa, pero vive en la culpa y habita en su propio infierno", describió el actor durante la rueda de prensa.
Para González, el proyecto lleva el género "más allá, al terror de la redención y de la culpa, emociones tan cotidianas que vivimos todos día a día".
El actor, nacido en Huajuapan de León, Oaxaca, en 1988, construyó su carrera a contracorriente: dejó una carrera de finanzas en Puebla tras descubrir la actuación en un taller y se mudó a Ciudad de México para formarse.
Desde su debut en 2016 con la serie Coleccionista, su trayectoria suma Narcos: México , Acapulco para Apple TV+, Rencor Tatuado en el Festival de Morelia y La diosa del asfalto, nominada al Premio Ariel. "El fuego interior" se rodará en 2027.