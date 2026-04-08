De "Narcos: México" a "El fuego interior" : Mauro González en Honduras

La agenda incluyó una rueda de prensa en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, un coloquio con el sector audiovisual hondureño titulado "El actor cinematográfico en la dinámica regional: retos y oportunidades", y un recorrido por las posibles locaciones de rodaje, entre ellas Amapala, en la Isla del Tigre, en el Golfo de Fonseca.