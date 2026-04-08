VIDEO: Raptan a menor cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Eran las 6:51 de la mañana cuando Patrick Sammir Girón Chávez, de 10 años, se dirigía hacia la escuela Modesto Rodas Alvarado, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos en el municipio de Taulabé, Comayagua.

Cámaras de seguridad de la vivienda de la familia del menor grabaron el momento en que el niño caminaba, cuando un vehículo lo perseguía.

“¡Ayuda, ayuda!”, se escucha en los primeros segundos del audio, donde otra menor de edad sale corriendo y observa cómo suben al niño a un vehículo.