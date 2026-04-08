VIDEO: Raptan a menor cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Eran las 6:51 de la mañana cuando Patrick Sammir Girón Chávez, de 10 años, se dirigía hacia la escuela Modesto Rodas Alvarado, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos en el municipio de Taulabé, Comayagua.
Cámaras de seguridad de la vivienda de la familia del menor grabaron el momento en que el niño caminaba, cuando un vehículo lo perseguía.
“¡Ayuda, ayuda!”, se escucha en los primeros segundos del audio, donde otra menor de edad sale corriendo y observa cómo suben al niño a un vehículo.
Mientras la menor gritaba: “¡se llevan a Patrick!”, los familiares salieron rápidamente de la vivienda y comenzaron a correr en dirección al vehículo para alcanzarlo; sin embargo, no pudieron evitar que se lo llevaran.
Uno de los hombres regresó rápidamente a la casa y se subió a un vehículo, con la intención de seguir el carro en el que se llevaron a Patrick, pero no lograron encontrarlo.
De acuerdo con la información difundida, los presuntos responsables se movilizaban en un vehículo tipo Ford Escape color azul; sin embargo, esto no ha sido confirmado, por lo que las autoridades realizan operativos en la zona.
Vecinos, amistades y familiares hacen un llamado a las autoridades para que actúen de inmediato para lograr el rescate del menor lo antes posible.