VIDEO: Captan momento cuando hombre almorzaba y es embestido en la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras don Wilfredo Andino se sentaba a comer su almuerzo en una acera cerca de un árbol, un busito fuera de control lo embistió en la colonia Cerro Grande, en la capital del país.
El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad dentro y fuera del lugar, donde se muestra el momento exacto en que el hombre fue impactado por la unidad.
En el clip, que dura al menos 15 segundos, se puede ver a don Wilfredo, de 57 años, sentado en una acera con su bandeja de comida en la mano, cuando el microbús blanco a toda velocidad lo embistió, sin darle oportunidad de reaccionar.
La estructura de la vivienda quedó destrozada y el cuerpo del hombre quedó aplastado bajo todo ese material.
Según se conoció, Wilfredo Andino laboraba como técnico en salud ambiental en el Centro Integral de Salud (CIS) de Las Crucitas, en la capital.
En el mismo video también se observa al conductor bajar del automotor, aparentemente desorientado tras el fuerte impacto. Se informó que se trata de un menor de edad.
Versiones indican que el conductor del microbús perdió el control y no logró frenar, lo que habría provocado el accidente, pero serán las autoridades quienes determinen las causas del mismo.
Se desonoce si el joven habría sido detenido por las autoridades al estar involucrado en el incidente de tránsito que segó la vida de un ciudadano.