VIDEO: Captan momento cuando hombre almorzaba y es embestido en la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras don Wilfredo Andino se sentaba a comer su almuerzo en una acera cerca de un árbol, un busito fuera de control lo embistió en la colonia Cerro Grande, en la capital del país.

El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad dentro y fuera del lugar, donde se muestra el momento exacto en que el hombre fue impactado por la unidad.

En el clip, que dura al menos 15 segundos, se puede ver a don Wilfredo, de 57 años, sentado en una acera con su bandeja de comida en la mano, cuando el microbús blanco a toda velocidad lo embistió, sin darle oportunidad de reaccionar.