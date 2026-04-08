Conductor le cercena el brazo y fractura la pierna a un menor de 4 años en Catacamas

Catacamas, Olancho.- Familiares piden ayuda para poder salvar el brazo de un pequeño de tan solo 4 años, luego de que el conductor de un vehículo se lo cercenara en Catacamas, departamento de Olancho.

El hecho ocurrió cuando el pequeño y su madre, Darlin Reyes, se bajaban de un bus, momento en que un vehículo los embistió a ambos.

El brazo del pequeño, de quien no se reveló la identidad, fue cercenado, su pierna quedó fracturada y su madre también sufrió varias heridas en su cuerpo.