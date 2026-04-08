Conductor le cercena el brazo y fractura la pierna a un menor de 4 años en Catacamas

Catacamas, Olancho.- Familiares piden ayuda para poder salvar el brazo de un pequeño de tan solo 4 años, luego de que el conductor de un vehículo se lo cercenara en Catacamas, departamento de Olancho.
El hecho ocurrió cuando el pequeño y su madre, Darlin Reyes, se bajaban de un bus, momento en que un vehículo los embistió a ambos.
El brazo del pequeño, de quien no se reveló la identidad, fue cercenado, su pierna quedó fracturada y su madre también sufrió varias heridas en su cuerpo.
Tras lo ocurrido, rápidamente el tío del menor acudió al lugar para buscar la parte del cuerpo del niño en la carretera y, cuando la encontró, la colocó en una bolsa con agua y hielo para conservarla.
La acción logró salvar el brazo del menor, que fue sometido a cirugía ayer martes, logrando colocar nuevamente la mano en su lugar. Sin embargo, su familiar explicó que necesitará más cirugías.
“Fue terrible la tragedia, nosotros pedimos ayuda porque sabemos que el niño necesita más operaciones. Pedimos que se haga la identificación del conductor y se atienda la situación de la madre. No se sabe si el brazo va a quedar bien", manifestó el familiar.
El conductor del vehículo se dio a la fuga tras lo ocurrido, sin detenerse a brindar atención a las víctimas, por lo que se pide a las autoridades revisar las cámaras de la zona para lograr su identificación y atención.
Asimismo, piden ayuda para cubrir los gastos de las cirugías del menor y la hospitalización de la madre. También han proporcionado su número para cualquier colaboración: 9459-0373.