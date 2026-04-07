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De una boda de ensueño a un viaje de pesadilla: la tragedia de Javier Deras y Dilma Rodríguez

Ni la propia muerte logró separar a Javier Deras y Dilma Rodríguez, pues hoy sus féretros son velados uno junto a otro, luego de que un fatal accidente en Quimistán les arrebatara la vida

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 17:33
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Lo que inició como un viaje de fe terminó en una gran tragedia para la familia Deras y otras víctimas, quienes perdieron la vida luego de una colisión entre un bus y una rastra que transportaba cianuro en la carretera CA‑4 a la altura de Quimistán, Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía
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Javier Deras, conductor de bus, y Dilma Yarely Rodríguez, su esposa, acababan de iniciar sus vidas como un matrimonio, sin imaginar que esta tragedia truncaría sus sueños de recién casados.

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El impacto entre un bus y una rastra dejó al menos nueve personas fallecidas y varios heridos que fueron trasladados a centros asistenciales. Entre los muertos estaba Javier Deras, su madre Francisca Zelaya y su esposa Dilma Rodríguez.

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La excursión salió de Tegucigalpa el martes 31 de marzo con 12 personas a bordo; dos más se incorporaron en Comayagua. Nueve de ellas murieron cuando regresaban ese domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección.

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Recientemente, Dilma Rodríguez se había casado con Javier Deras, un momento de ensueño para ella al comprometerse con el hombre que amaba.

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Dilma Yarely Rodríguez Williams era una Nutricionista, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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La pareja, tras un largo tiempo de relación, decidió unir sus vidas, sin imaginarse que poco tiempo después este accidente acabaría con sus sueños.

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Sin embargo, ni la propia muerte pudo separarlos, pues dentro de esos féretros, uno junto a otro, se encontraban sus cuerpos descansando, y a un lado, doña Francisca, su madre.

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Fotos en redes sociales muestran a la pareja compartiendo con su familia en Estados Unidos, lugar donde vivía una de las hijas de Javier.

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El Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Honduras se pronunció ante la muerte de Dilma, lamentando la pérdida de una gran profesional.

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Los restos de la familia Deras serán sepultados mañana miércoles a las 11:00 a.m. en el cementerio San Miguel Arcángel, en la zona de Las Casitas, en la capital.

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También se hará una misa de cuerpo presente en la parroquia San Juan Bautista de la colonia Kennedy, a las 10:00 de la mañana.

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