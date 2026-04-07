De una boda de ensueño a un viaje de pesadilla: la tragedia de Javier Deras y Dilma Rodríguez

Lo que inició como un viaje de fe terminó en una gran tragedia para la familia Deras y otras víctimas, quienes perdieron la vida luego de una colisión entre un bus y una rastra que transportaba cianuro en la carretera CA‑4 a la altura de Quimistán, Santa Bárbara.
Javier Deras, conductor de bus, y Dilma Yarely Rodríguez, su esposa, acababan de iniciar sus vidas como un matrimonio, sin imaginar que esta tragedia truncaría sus sueños de recién casados.
El impacto entre un bus y una rastra dejó al menos nueve personas fallecidas y varios heridos que fueron trasladados a centros asistenciales. Entre los muertos estaba Javier Deras, su madre Francisca Zelaya y su esposa Dilma Rodríguez.
La excursión salió de Tegucigalpa el martes 31 de marzo con 12 personas a bordo; dos más se incorporaron en Comayagua. Nueve de ellas murieron cuando regresaban ese domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección.
Recientemente, Dilma Rodríguez se había casado con Javier Deras, un momento de ensueño para ella al comprometerse con el hombre que amaba.
Dilma Yarely Rodríguez Williams era una Nutricionista, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La pareja, tras un largo tiempo de relación, decidió unir sus vidas, sin imaginarse que poco tiempo después este accidente acabaría con sus sueños.
Sin embargo, ni la propia muerte pudo separarlos, pues dentro de esos féretros, uno junto a otro, se encontraban sus cuerpos descansando, y a un lado, doña Francisca, su madre.
Fotos en redes sociales muestran a la pareja compartiendo con su familia en Estados Unidos, lugar donde vivía una de las hijas de Javier.
El Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Honduras se pronunció ante la muerte de Dilma, lamentando la pérdida de una gran profesional.
Los restos de la familia Deras serán sepultados mañana miércoles a las 11:00 a.m. en el cementerio San Miguel Arcángel, en la zona de Las Casitas, en la capital.
También se hará una misa de cuerpo presente en la parroquia San Juan Bautista de la colonia Kennedy, a las 10:00 de la mañana.