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Kimberly Licona era madre de dos pequeñas y hermana de temible pandillero en Choloma

Nueva información comienza a salir en el caso de Kimberly Licona, quien, según se confirmó por su cuñada, era madre de dos pequeñas; también era hermana de un cabecilla de la Pandilla 18 en Choloma

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 16:04
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Kimberly Licona es una de las dos víctimas de un violento ataque armado registrado la noche del lunes -06 de abril-en la colonia Los Almendros, en Choloma, Cortés. Esto se sabe sobre ella:

 Foto: Cortesía
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Kimberly Nohemy Licona, una joven de 25 años, murió junto a Iris Yohana Lanza Martínez, menor de edad, quien, según versiones preliminares, sería su prima.

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De acuerdo con los informes, sujetos armados interceptaron a las víctimas y abrieron fuego en repetidas ocasiones, provocándoles la muerte de manera inmediata.

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Autoridades confirmaran que Licona era hermana de un temido cabecilla de la Pandilla 18 en la zona.

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La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) informó que se trataba de Johny Aguilar, alias “El Búnker”, un peligroso cabecilla de la Pandilla 18 en Choloma.

 Foto: Redes sociales
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Esta versión fue confirmada por un video de la joven, donde publicó fotos junto a su hermano, acompañado de mensajes que decían: “Feliz cumpleaños, hermano” y “Te amo, hermanito”.

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Asimismo, a través de un video de su cuñada, se conoció que Licona era madre de dos pequeñas.

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“Mi niña se fue y dejó a las dos princesas de su corazón solitas. Mi Kim, siempre la recordaré. Nunca olvidaré cuando me dijo que la niña iba a llevar mi nombre. Se fue sin despedirse, mi Kim. No puedo creer que ya no esté”, dijo su cuñada.

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Los cuerpos de las jóvenes quedaron tendidos en la calle principal de la colonia; aunque se manejaba que los sicarios les dejaron un rótulo, la Policía desmintió esa información.

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Durante la investigación en la escena, agentes recolectaron más de 40 casquillos de bala, correspondientes tanto a fusiles de alto poder como a armas de corto alcance.

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En el mismo atentado, un hombre resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial en San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica.

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Personal de Medicina Forense indicó que ambas víctimas presentaban múltiples impactos de bala, y uno de los cuerpos tenía el rostro desfigurado debido a la magnitud del ataque.

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