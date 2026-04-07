Kimberly Licona era madre de dos pequeñas y hermana de temible pandillero en Choloma

Kimberly Licona es una de las dos víctimas de un violento ataque armado registrado la noche del lunes -06 de abril-en la colonia Los Almendros, en Choloma, Cortés. Esto se sabe sobre ella:
Kimberly Nohemy Licona, una joven de 25 años, murió junto a Iris Yohana Lanza Martínez, menor de edad, quien, según versiones preliminares, sería su prima.
De acuerdo con los informes, sujetos armados interceptaron a las víctimas y abrieron fuego en repetidas ocasiones, provocándoles la muerte de manera inmediata.
Autoridades confirmaran que Licona era hermana de un temido cabecilla de la Pandilla 18 en la zona.
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) informó que se trataba de Johny Aguilar, alias “El Búnker”, un peligroso cabecilla de la Pandilla 18 en Choloma.
Esta versión fue confirmada por un video de la joven, donde publicó fotos junto a su hermano, acompañado de mensajes que decían: “Feliz cumpleaños, hermano” y “Te amo, hermanito”.
Asimismo, a través de un video de su cuñada, se conoció que Licona era madre de dos pequeñas.
“Mi niña se fue y dejó a las dos princesas de su corazón solitas. Mi Kim, siempre la recordaré. Nunca olvidaré cuando me dijo que la niña iba a llevar mi nombre. Se fue sin despedirse, mi Kim. No puedo creer que ya no esté”, dijo su cuñada.
Los cuerpos de las jóvenes quedaron tendidos en la calle principal de la colonia; aunque se manejaba que los sicarios les dejaron un rótulo, la Policía desmintió esa información.
Durante la investigación en la escena, agentes recolectaron más de 40 casquillos de bala, correspondientes tanto a fusiles de alto poder como a armas de corto alcance.
En el mismo atentado, un hombre resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial en San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica.
Personal de Medicina Forense indicó que ambas víctimas presentaban múltiples impactos de bala, y uno de los cuerpos tenía el rostro desfigurado debido a la magnitud del ataque.