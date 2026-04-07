DNVT señala a conductor de rastra como culpable del accidente en Quimistán

Quimistán, Santa Bárbara.- La Dirección Nacional de Transporte y Vialidad (DNVT) determinó que Ever Fajardo, conductor la rastra, tuvo la responsabilidad en el accidente de tránsito registrado en la carretera CA-4, a la altura de la cuesta Los Limones, que dejó un saldo de nueve personas fallecidas y seis heridas.
Las autoridades detallaron que el autobús, conducido por Javier Deras, se desplazaba desde Ocotepeque hacia Tegucigalpa, mientras que la rastra circulaba en sentido contrario por la misma vía.
Según el informe, al llegar a una pendiente en una zona de curva, el conductor de la rastra no mantenía una velocidad prudente ni acorde a las condiciones de la carretera.
Esta situación provocó que el conductor perdiera el control del vehículo pesado, impidiéndole tomar correctamente la curva en ese tramo de la vía.
La rastra invadió el carril contrario, por donde transitaba el autobús, quitándole el derecho de vía y provocando el impacto frontal entre ambas unidades.
El dictamen policial establece que la alta velocidad fue un factor determinante, ya que no permitió al conductor realizar una maniobra evasiva que evitara el choque.
Las autoridades también señalaron que la rastra transportaba cianuro, un material altamente tóxico que requiere medidas especiales de seguridad durante su traslado.
Indicaron que este tipo de carga debe movilizarse en vehículos debidamente señalizados y, además, bajo custodia de una patrulla de seguridad, debido al riesgo que representa.
La DNVT informó que se ha solicitado al Ministerio Público deducir responsabilidades contra la empresa propietaria de la sustancia, ya que habría autorizado el traslado con un conductor que únicamente portaba licencia para vehículo liviano y no para manejo de transporte articulado.