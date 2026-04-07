DNVT señala a conductor de rastra como culpable del accidente en Quimistán

Quimistán, Santa Bárbara.- La Dirección Nacional de Transporte y Vialidad (DNVT) determinó que Ever Fajardo, conductor la rastra, tuvo la responsabilidad en el accidente de tránsito registrado en la carretera CA-4, a la altura de la cuesta Los Limones, que dejó un saldo de nueve personas fallecidas y seis heridas.

Las autoridades detallaron que el autobús, conducido por Javier Deras, se desplazaba desde Ocotepeque hacia Tegucigalpa, mientras que la rastra circulaba en sentido contrario por la misma vía.

Según el informe, al llegar a una pendiente en una zona de curva, el conductor de la rastra no mantenía una velocidad prudente ni acorde a las condiciones de la carretera.