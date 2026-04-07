¿Qué provocó el accidente entre rastra y bus en Quimistán?: “No le salió la curva”

El pasado Domingo de Resurrección, cierre de la Semana Santa, una tragedia enlutó a varias familias en la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, Santa Bárbara.
Alrededor de 10 personas murieron en este siniestro. Los cuerpos de las víctimas fueron retirados de la morgue de San Pedro Sula por sus familiares y trasladados hacia Tegucigalpa y Comayagua, ciudades donde residían.
No obstante, tras la tragedia han salido a la luz detalles que apuntan a las causas del fatal accidente. Según las investigaciones policiales, el hecho se produjo porque la rastra, cargada de cianuro, no circulaba a la velocidad reglamentaria al descender la cuesta de Los Limones, en la carretera CA-4.
De acuerdo con las autoridades, debido a la alta velocidad, el vehículo pesado no logró tomar la curva, invadió el carril contrario —por donde transitaba el autobús rumbo a Tegucigalpa— y le quitó el derecho de vía.
Otro dato relevante es que Ever Fajardo, quien falleció en el hecho, no portaba licencia para conducir vehículos pesados, sino una tipo B, correspondiente a vehículos livianos.
Tras el impacto, la rastra cayó sobre la unidad de transporte, provocando la tragedia la tarde del domingo 5 de abril en Quimistán, Santa Bárbara, donde se vivieron escenas desgarradoras.
El autobús con el que impactó la rastra provenía de Guatemala, tras un viaje religioso para visitar al Cristo Negro de Esquipulas. Entre las víctimas figuran varias personas con lazos familiares.
Entre los fallecidos se encuentra el conductor del bus, Javier Deras, su esposa Yarely Rodríguez y su madre, Francisca Zelaya.
Además, murieron otros dos parientes que recogieron en Comayagua: Lidia Abelina Zelaya Cubas y su madre, Lidia Elena Cubas.
A la lista se suman María Cupertina Ortiz, de 61 años; Mirna Álvarez, de 63; y Orestila Castellanos, de 64 años.