Cuadro a cuadro: así fue el accidente que provocó la muerte de un trabajador en la Cerro Grande

Un video captado por las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar de los hechos grabó el momento exacto en que un busito embistió a un hombre mientras se encontraba sentado almorzando. Aquí el cuadro a cuadro de lo ocurrido.
Sentado en una acera cerca de un árbol estaba Wilfredo Andino, de 57 años, mientras disfrutaba de su almuerzo, sin imaginar lo que ocurriría segundos después.
Andino trabajaba como técnico en salud ambiental en el Centro Integral de Salud (CIS) de Las Crucitas, en la capital, pero estaba en su hora libre en ese momento.
En menos de 10 segundos, un busito a toda velocidad impactó en el lugar donde él estaba, llevándoselo por delante y destruyendo todo a su paso.
Sin darle oportunidad de moverse, Andino fue embestido por el busito de color blanco.
La cámara de seguridad captó el momento exacto en que la unidad lo impactó, provocándole la muerte de inmediato.
La estructura de la vivienda quedó destrozada y el cuerpo del hombre quedó bajo todo ese material.
El video muestra cómo quedó el vehículo destrozado, al igual que la casa donde el busito lo impactó.
En el mismo video también se observa al conductor bajar del automotor, aparentemente desorientado tras el fuerte impacto. Se informó que se trata de un menor de edad.
Versiones indican que el conductor del microbús perdió el control y no logró frenar, lo que habría provocado el accidente, pero serán las autoridades quienes determinen las causas del mismo.