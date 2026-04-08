Quemaron la casa y mataron hasta sus animales: caso de los hermanos Alvarado Flores

La violencia no terminó con el asesinato de los hermanos Isaí y Jorge Alvarado Flores, sino que continuó con la quema de sus viviendas y la matanza de sus animales durante su velatorio, dejando a una familia completamente devastada.
El hecho se registró en la comunidad de Amaranguiles, municipio de Concordia, Olancho, donde la mañana del lunes -6 de abril- fueron asesinados los hermanos Alvarado Flores, mientras se desplazaban por una calle de la zona.
Isaí Emmanuel Alvarado Flores, de 18 años, y Jorge Isaías Alvarado Flores, de 25, murieron de forma inmediata tras ser atacados a disparos por sujetos armados.
De acuerdo con testimonios de pobladores, ambos jóvenes fueron interceptados por individuos desconocidos que, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones a corta distancia.
Tras el crimen, familiares retiraron los cuerpos del lugar antes de la llegada de las autoridades y los trasladaron hasta la vivienda.
Sin embargo, la violencia no se detuvo ahí. Al día siguiente, mientras se realizaba el velatorio, sujetos desconocidos irrumpieron en la propiedad y prendieron fuego a dos viviendas.
El incendio consumió las estructuras, destruyó un vehículo y redujo a cenizas gran parte de las pertenencias familiares.
Además, los atacantes les dispararon a unos cerdos que se encontraban en los corrales.
Vecinos de la comunidad sospechan que los responsables de estos actos serían los mismos individuos que perpetraron el doble homicidio, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Ante la situación, la Policía Nacional desplazó un fuerte contingente a la zona y anunció el inicio de operativos especiales para dar con los responsables y brindar seguridad a los pobladores.
Por su parte, el Ministerio Público movilizó personal desde Catacamas para realizar el levantamiento legal de los cuerpos, recolectar indicios forenses y continuar con las investigaciones.
Hasta el momento no se ha determinado el móvil del crimen ni se reportan capturas.