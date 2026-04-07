Carlo Ancelotti renovará con Brasil hasta el Mundial 2030

Brasilia, Brasil.- Todavía no se ha disputado el Mundial 2026 y Brasil ya está pensando en la próxima Copa del Mundo. Para muestra de ello, la "Canarinha" trabaja arduamente en concretar la renovación de su entrenador, Carlo Ancelotti.

De acuerdo con medios del país sudamericano, solo es cuestión de detalles para que el técnico italiano estampe su firma hasta el Mundial 2030 con la "verdeamarela".

"Ya está bien conversado, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos personalmente, que cuando regresáramos de la Fecha FIFA firmaríamos el contrato por un período más", declaró el presidente de la Federación Brasileña, Samir Xaud, sobre la renovación de Ancelotti semanas atrás.