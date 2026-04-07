Carlo Ancelotti renovará con Brasil hasta el Mundial 2030

Brasilia, Brasil.- Todavía no se ha disputado el Mundial 2026 y Brasil ya está pensando en la próxima Copa del Mundo. Para muestra de ello, la "Canarinha" trabaja arduamente en concretar la renovación de su entrenador, Carlo Ancelotti.
De acuerdo con medios del país sudamericano, solo es cuestión de detalles para que el técnico italiano estampe su firma hasta el Mundial 2030 con la "verdeamarela".
"Ya está bien conversado, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos personalmente, que cuando regresáramos de la Fecha FIFA firmaríamos el contrato por un período más", declaró el presidente de la Federación Brasileña, Samir Xaud, sobre la renovación de Ancelotti semanas atrás.
En Brasil lo tienen claro y más allá de los resultados que consiga la "Canarinha" en el Mundial 2026 quieren seguir contando con el exentrenador de Milan y Real Madrid en el banquillo.
Ancelotti, el mejor pagado
Actualmente, Ancelotti cuenta con un salario cercano a los 10 millones de euros, lo que lo convierte en el técnico mejor pagado en la historia de la selección de Brasil. Tras estampar su firma por cuatro años más, Carletto seguirá cobrando el mismo sueldo.
De esta manera, Brasil busca asegurar a su técnico pensando en un proyecto a largo plazo, en donde la gran apuesta es conquistar el hexacampeonato, algo que se le viene negando a la "Verdeamarela" desde hace más de 20 años.