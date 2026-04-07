Terrenos cercanos a represa Los Laureles son ocupados sin permiso municipal

Tegucigalpa, Hodnuras.- Las autoridades locales del Distrito Central iniciaron acciones ante múltiples denuncias por ocupación de terrenos en las cercanías de la represa Los Laureles, donde incluso se han habilitado estacionamientos vehiculares de manera irregular.

El titular de la Gerencia de Control de la Construcción, Boniek Chavarría, informó que estas ocupaciones no cuentan con permiso de construcción ni autorización de uso de suelo por parte de la Alcaldía.

El entrevistado explicó que se inició un proceso de revisión legal para determinar la situación de los predios y establecer las acciones correspondientes conforme a ley.

“Estas personas no cuentan con permiso de ocupación y actualmente se realiza una revisión legal para definir una estrategia que permita un desalojo consensuado y no a la fuerza”, afirmó.

Chavarría indicó que el objetivo de la comuna es evitar confrontaciones, por lo que se busca una salida dialogada con las personas involucradas en la ocupación de los terrenos.

“En abril se espera una respuesta sobre esta situación”, señaló, al referirse a los avances del proceso administrativo y legal que se encuentra en desarrollo.

Además, detalló que durante la presente semana se estarán realizando inspecciones en campo para verificar el estado actual de las ocupaciones y recabar información técnica.