Terrenos cercanos a represa Los Laureles son ocupados sin permiso municipal

Tegucigalpa, Hodnuras.- Las autoridades locales del Distrito Central iniciaron acciones ante múltiples denuncias por ocupación de terrenos en las cercanías de la represa Los Laureles, donde incluso se han habilitado estacionamientos vehiculares de manera irregular.
El titular de la Gerencia de Control de la Construcción, Boniek Chavarría, informó que estas ocupaciones no cuentan con permiso de construcción ni autorización de uso de suelo por parte de la Alcaldía.
El entrevistado explicó que se inició un proceso de revisión legal para determinar la situación de los predios y establecer las acciones correspondientes conforme a ley.
“Estas personas no cuentan con permiso de ocupación y actualmente se realiza una revisión legal para definir una estrategia que permita un desalojo consensuado y no a la fuerza”, afirmó.
Chavarría indicó que el objetivo de la comuna es evitar confrontaciones, por lo que se busca una salida dialogada con las personas involucradas en la ocupación de los terrenos.
“En abril se espera una respuesta sobre esta situación”, señaló, al referirse a los avances del proceso administrativo y legal que se encuentra en desarrollo.
Además, detalló que durante la presente semana se estarán realizando inspecciones en campo para verificar el estado actual de las ocupaciones y recabar información técnica.
El funcionario aclaró que las personas que ocupan los terrenos no figuran como propietarios legales de los mismos, lo que complica aún más la situación.
“Quienes ocupan los terrenos no son propietarios, y la persona que figura como dueño aún no ha presentado la documentación legal que lo acredite como tal”, explicó.
Sobre la posibilidad de desarrollar construcciones en esa zona, Chavarría señaló que esto dependerá de estudios técnicos especializados, principalmente de carácter hidrológico.
“Depende de estudios hidrológicos, aunque considero que lo más probable es que no se permita”, manifestó en relación con futuras edificaciones en el sector.
En ese sentido, agregó que la alcaldía busca sustentar legalmente un dictamen que permita solicitar el desalojo a través de las instancias correspondientes.
El funcionario enfatizó que, por ahora, no se puede catalogar la situación como ilegal sin un dictamen formal emitido por las autoridades competentes.
“No se puede calificar la situación como ilegal sin un dictamen formal, por lo que el término correcto es que no cuentan con permiso de ocupación”, concluyó.