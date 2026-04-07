¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este miércoles 8 de abril?

Municipio de Gracias, Lempira: Casco urbano de Gracias y las aldeas: Arcilaca, Azacualpita, Catulaca, Cedros de Mejicapa, La Misión, El Pinal Sanjose, El Refugio, El Rodeo, Quelacasque, El Sile, El Tablon, El Zapote, San Isidro, La Asomada, La Lima, Mejocote, Platanares, San Jose del Alto, Villami, Montaña Verde y los caseríos cercanos; Municipio de Lepaera, Lempira: Casco urbano de Lepaera y las aldeas: Arenales, El Ocotillo, Buenos Aires, Cementera, Consolación, El Aguacatal, El Barrio, El Carmen, El Chaguite, El Rosario, La Estancia, Gualan, Jagua, La Laguna Del Pedernal, La Libertad, La Lima, Tejeras, Loma Alta, Misiora, Tierra Colorada, Plan Grande, El Belloto, Yuena, Yuenita Y Los Caseríos Cercanos; Municipio De Las Flores, Lempira: Casco urbano de Las Flores y las aldeas: Coalaca, El Socorro, Guanas, Mongual, El Adino, Teposuna y los caseríos cercanos; Municipio de La Campa, Lempira: Casco urbano de La Campa y las aldeas: Mezcalillo, Las Cañadas, Nueva Esperanza, Monqueta, Cruz Alta Santa Catarina y los caseríos cercanos; Municipio de San Sebastián, Lempira: Casco urbano de San Sebastián y las aldeas: Agua Fría, El Cutal, El Supte, El Volcancito, San Antonio, San Isidro y los caseríos cercanos; Municipio de Belén, Lempira: Casco urbano de Belén y las aldeas: El Carrizal, El Naranjo, Las Cañadas, Los Planes y los caseríos cercanos; Municipio de San Manuel Colohete, Lempira.

Casco urbano de San Manuel Colohete y las aldeas: Corante, Guacutao, San Antonio, Santa Tereza y los caseríos cercanos; Municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira: Casco urbano de San Marcos de Caiquín y las aldeas: Azacualpa, Coalaca, Arcamon, Suntulin, Guanajulque, Laguna Seca y los caseríos cercanos; Municipio de La Iguala, Lempira: Casco urbano de La Iguala y las aldeas: Chusquín, El Juncal, El Mango, El Matasano, Las Olominas, Los Tablones, Llano Largo y los caseríos cercanos; Municipio de San Juan, Intibucá Las aldeas Jagua, Agua Caliente Norte y caseríos cercanos.