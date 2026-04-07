Gobierno devuelve “dos o tres veces más” en subsidios al combustible, dice Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- A diversos temas de la agenda informativa se refirió el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, previo a ingresar a una capacitación. Aunque la sesión del pleno está programada para las 4:00 de la tarde, adelantó que también habrá una reunión de jefes de bancada a la 1:00 p.m.
Uno de los primeros temas que abordó fue el juicio político. “Hay compañeros diputados que nos han manifestado el interés de presentar solicitudes en dos líneas”.
Especificó que una es contra un alto funcionario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y otra sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Hemos hablado con los compañeros diputados que esta solicitud es con base en el trámite de la Constitución y la Ley Especial de Juicio Político, que se presente una vez que tengamos garantizados y asegurados los 86 votos. Lo que podemos garantizar es que se van a realizar cuando ya esté 100% confirmado el respaldo”, explicó Zambrano.
Además, aseguró que a cualquier funcionario que sea sometido a esta medida se le garantizará el debido proceso, es decir, el derecho a la defensa y a evacuar los procedimientos dentro de los plazos que establece la ley.
El exfiscal Johel Zelaya fue el primero en ser sometido a juicio político; tras ser interrogado por la comisión especial, fue destituido con 93 votos a favor para que abandonara de inmediato la titularidad del Ministerio Público.
La siguiente candidata era Rebeca Raquel Obando; sin embargo, el proceso no se llevó a cabo porque decidió interponer su renuncia como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Mientras no tengamos los votos, no se van a tramitar, y eso lo dije antes del juicio político anterior”, explicó Zambrano, asegurando que no puede hablar por otros partidos y que los únicos seguros son los 49 del Partido Nacional.
“Si se logró con el fiscal general y se tenían listos con la de la Corte, no tengo duda de que se pueda hacer en estos próximos días si así lo determinan los compañeros; es cuestión de horas o días”, añadió.
Asimismo, recalcó que no se trata de “venganza, revanchismo ni persecución política”.
En otro tema, abordó el presupuesto general: “Ha dicho el presidente (Nasry Asfura) que esperan entre hoy y mañana enviarlo al Congreso”, lo que significa que en las próximas horas estaría en manos de los diputados.
“Esperamos que lo podamos aprobar entre el 15 y el 20 de abril; este tema no puede esperar más”, aseguró.
Alzas en los combustibles
Sobre los constantes aumentos en los combustibles, Zambrano también se refirió al impacto en la población.
“Este es un tema que ha venido golpeando el bolsillo de los hondureños, que son los incrementos a los combustibles. No es querer quitarnos responsabilidad o echarle la culpa al precio internacional, pero es una realidad”, dijo.
Mencionó además los recientes mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió a Irán sobre posibles consecuencias para que permita el tránsito de petróleo.
“Nos ha golpeado a todo el mundo. Usted puede ver en Centroamérica que Honduras está entre los combustibles más baratos, y quienes lo tienen más barato son los países que tienen dolarizada su moneda, lo que impacta en menor escala el precio del combustible”, expresó.
El presidente del Congreso Nacional aseguró que con las decisiones que se están tomando se mantiene controlado el tema de los combustibles.
“En el caso del diésel, que es lo que está llevando a cabo este gobierno como medida, el impuesto por galón es de 11 lempiras. Si usted observa el subsidio que está dando el gobierno a partir del 9 de marzo, cuando empezó la crisis a nivel mundial, ¿sabe cuánto suma? Son 39 lempiras. Ese es el subsidio que se está dando por galón de diésel, y si se le suman los 10 lempiras que ya venían arrastrando, se están subsidiando 49 lempiras”, explicó.
Mientras que en el caso de la gasolina regular, dijo que se está recibiendo desde el 9 de marzo a la fecha un subsidio de 23 lempiras más 10 lempiras adicionales, lo que suma un total de 33 lempiras.
“Las medidas sí se están tomando y se están llevando a cabo”, afirmó Zambrano.
“Hoy este gobierno está subsidiando el diésel con 49 lempiras y la regular y superior con más de 30 lempiras. En pocas palabras, el impuesto que está pagando el pueblo hondureño se le está devolviendo dos o tres veces más con el subsidio que está otorgando el gobierno, porque no se está quedando de brazos cruzados”.
Finalmente, adelantó que se nombrará la comisión de hidrocarburos y minería.