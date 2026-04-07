Gobierno devuelve “dos o tres veces más” en subsidios al combustible, dice Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- A diversos temas de la agenda informativa se refirió el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, previo a ingresar a una capacitación. Aunque la sesión del pleno está programada para las 4:00 de la tarde, adelantó que también habrá una reunión de jefes de bancada a la 1:00 p.m. Uno de los primeros temas que abordó fue el juicio político. “Hay compañeros diputados que nos han manifestado el interés de presentar solicitudes en dos líneas”. Especificó que una es contra un alto funcionario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y otra sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Hemos hablado con los compañeros diputados que esta solicitud es con base en el trámite de la Constitución y la Ley Especial de Juicio Político, que se presente una vez que tengamos garantizados y asegurados los 86 votos. Lo que podemos garantizar es que se van a realizar cuando ya esté 100% confirmado el respaldo”, explicó Zambrano.

Además, aseguró que a cualquier funcionario que sea sometido a esta medida se le garantizará el debido proceso, es decir, el derecho a la defensa y a evacuar los procedimientos dentro de los plazos que establece la ley. El exfiscal Johel Zelaya fue el primero en ser sometido a juicio político; tras ser interrogado por la comisión especial, fue destituido con 93 votos a favor para que abandonara de inmediato la titularidad del Ministerio Público. La siguiente candidata era Rebeca Raquel Obando; sin embargo, el proceso no se llevó a cabo porque decidió interponer su renuncia como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Mientras no tengamos los votos, no se van a tramitar, y eso lo dije antes del juicio político anterior”, explicó Zambrano, asegurando que no puede hablar por otros partidos y que los únicos seguros son los 49 del Partido Nacional. “Si se logró con el fiscal general y se tenían listos con la de la Corte, no tengo duda de que se pueda hacer en estos próximos días si así lo determinan los compañeros; es cuestión de horas o días”, añadió.

Asimismo, recalcó que no se trata de “venganza, revanchismo ni persecución política”. En otro tema, abordó el presupuesto general: “Ha dicho el presidente (Nasry Asfura) que esperan entre hoy y mañana enviarlo al Congreso”, lo que significa que en las próximas horas estaría en manos de los diputados. “Esperamos que lo podamos aprobar entre el 15 y el 20 de abril; este tema no puede esperar más”, aseguró.

Alzas en los combustibles