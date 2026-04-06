Gobierno seguirá absorbiendo 50% del alza al combustible

La administración seguirá “absorbiendo el 50% del impacto del alza, para proteger directamente a la población”, informó la funcionaria después de que se anunciara aumentos entre 6.02 y 13.31 lempiras a los combustibles a partir de este lunes 6 de abril.

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía informó que el Gobierno mantendrá el subsidio del 50 por ciento al incremento del diésel y la gasolina regular.

Entre otras medidas, el Gobierno continuará vigilando la cadena de comercialización para evitar abusos, especulación y escasez, pero también implementando acciones para reducir el impacto en el transporte y los productos básicos, amplió la designada presidencial. Sin embargo, analistas consultados por EL HERALDO consideraron que urgen más acciones para mitigar la tendencia alcista en el precio de los carburantes.

Para Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), se deben impulsar medidas de ahorro y revisar el impuesto o cargo fijo por galón, denominado Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV).

Agregó que otras medidas pueden incluir subsidios focalizados y, a mediano plazo, promover el uso de tecnologías de ahorro, programas de consumo responsable y la diversificación energética, en lo que concierne a enfrentar el alza a la tarifa eléctrica.