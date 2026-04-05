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Rashid Mejía anuncia moción para reducir impuesto a combustibles ante alza de precios

El diputado Rashid Mejía anunció que presentará una moción para reducir temporalmente el impuesto a los combustibles en Honduras, ante el fuerte incremento en los precios

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 13:06
Rashid Mejía anuncia moción para reducir impuesto a combustibles ante alza de precios

Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, anunció que presentaría una moción sobre el tema del incremento en los combustibles.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, anunció que presentará una moción en el Congreso Nacional para reducir de forma temporal el impuesto a los combustibles, como medida de alivio ante el incremento en los precios de los derivados del petróleo.

A través de sus redes sociales, el congresista informó que la propuesta será introducida esta semana, en respuesta a la escalada de precios impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

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“Esta semana estaré presentando la moción para reducir los impuestos al combustible de forma temporal como medida de alivio al pueblo hondureño”, expresó Mejía, quien además señaló que espera contar con el respaldo de las distintas bancadas legislativas.

El anuncio se produce en un contexto de aumentos significativos en los combustibles en Honduras. A partir del lunes, la gasolina súper registrará un alza de 6.59 lempiras por galón, alcanzando un precio de 134.07 lempiras.

Por su parte, la gasolina regular subirá 6.02 lempiras, situándose en 118.09 lempiras por galón, mientras que el queroseno experimentará uno de los mayores incrementos, con 13.31 lempiras adicionales, llegando a 138.98 lempiras.

En el caso del diésel, el derivado más utilizado en el país, el aumento será de 10.33 lempiras, fijando su nuevo precio en 128.42 lempiras por galón.

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El legislador argumentó que la reducción temporal del impuesto podría representar un alivio económico para la población, especialmente ante el impacto directo que los combustibles tienen en el costo de vida.

Se espera que la propuesta sea discutida en el Congreso en los próximos días, en medio de la preocupación ciudadana por el alza en los precios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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