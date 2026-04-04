Congreso Nacional retomará agenda con Presupuesto, juicios políticos y reformas penales

El punto neurálgico de la actividad parlamentaria será la socialización, discusión y posterior aprobación del Presupuesto General de la República .

Fuentes parlamentarias confirmaron a EL HERALDO que el Legislativo tiene previsto abordar temas de urgencia nacional que van desde la arquitectura financiera del Estado hasta mecanismos de control político y reformas estructurales en materia de seguridad y justicia.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras finalizar el receso de la Semana Mayor, el Congreso Nacional se apresta a retomar una de las agendas legislativas más cargadas y determinantes de las últimas semanas.

No obstante, el avance de este instrumento financiero está condicionado a los tiempos del Poder Ejecutivo, ya que el proyecto debe ser aprobado previamente en Consejo de Ministros antes de ser remitido a la cámara legislativa para su respectivo dictamen.

Además de la agenda económica, el ambiente político en el hemiciclo se mantendrá en niveles máximos de tensión con la introducción de nuevas denuncias de juicio político .

Este mecanismo, que ha sido sometido por primera vez en sesiones previas, busca deducir responsabilidades a altos funcionarios, sumándose a otras iniciativas de reforma penal que pretenden ajustar el marco jurídico a las necesidades actuales de la nación.

Desde la titularidad del Legislativo, se ha marcado una ruta clara enfocada en la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , enfatizó que la lucha contra las estructuras criminales será una prioridad inmediata en el retorno a las sesiones, mediante el fortalecimiento de las leyes vigentes.

"En el tema de seguridad vamos fuertes contra los extorsionadores, contra las maras y pandillas. Vamos a aprobar un par de reformas en los próximos días", aseguró Zambrano.

El parlamentario también destacó que la generación de empleo es el otro pilar fundamental de la agenda legislativa.

Tras la reciente aprobación y publicación de la Ley de Empleo Parcial, el Congreso busca enviar mensajes de estabilidad para atraer capitales, asegurando que se respetará la inversión privada bajo un marco de estricta seguridad jurídica para quienes decidan apostar por el país.