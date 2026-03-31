Presupuesto General 2026 podría ser enviado la próxima semana al Congreso

El instrumento financiero, que debe ser discutido y aprobado en el seno del Consejo de Ministros , busca ajustar las proyecciones de ingresos y egresos a la realidad económica actual del país.

El Congreso Nacional (CN) se encuentra a la espera de que el Poder Ejecutivo remita la próxima semana, finalmente, el proyecto de Presupuesto General de la República reformulado, un documento vital que servirá como la hoja de ruta financiera para el ejercicio fiscal 2026 y que permitirá destrabar la operatividad de diversas secretarías de Estado.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras cumplirse los primeros 60 días de gestión del nuevo gobierno, la expectativa económica del país se traslada al terreno legislativo.

Según fuentes parlamentarias, esta reformulación es una respuesta directa a la necesidad de "sincerar" las cifras y priorizar proyectos que tengan un impacto real en la ciudadanía, tras el cambio de administración que ha ralentizado algunos procesos administrativos.

Para el diputado Eder Mejía, la llegada de este documento a la Cámara Legislativa es una prioridad que no puede postergarse más allá de la próxima semana.

El parlamentario señaló que el Congreso está listo para abrir los espacios de socialización necesarios con las diferentes fuerzas políticas y sectores de la sociedad civil, con el fin de garantizar que el presupuesto sea equilibrado y transparente.

"Importante señalar de que estamos a la espera de que el poder Ejecutivo pueda enviar el presupuesto reformulado al Congreso Nacional para que nosotros podamos socializarlo, discutirlo y aprobarlo", manifestó Mejía.

El retraso en la entrega de este borrador oficial tiene sus raíces en una transición de mando que el mismo legislador califica como atípica.

La falta de un traspaso de información fluido durante los meses de diciembre y enero obligó al equipo económico del actual gobierno a redoblar esfuerzos para diagnosticar el estado real de las arcas públicas antes de presentar una propuesta definitiva al pleno de diputados.

Mejía recordó que fue a solicitud del propio presidente de la República que se pidió el espacio necesario para realizar estas correcciones. El objetivo primordial es que el presupuesto 2026 esté diseñado "a la medida" de la capacidad de financiamiento de Honduras, evitando el sobreendeudamiento y asegurando que cada lempira asignado tenga un respaldo real en los ingresos estatales.

"Se nos pidió el espacio a este nuevo congreso por parte del presidente Asfura de que se nos le diéramos el espacio al Poder Ejecutivo de poder reformular este mismo y acondicionar un presupuesto que esté a la medida de lo que se puede financiar", reveló el parlamentario.

La urgencia de la aprobación radica en el freno operativo que enfrentan actualmente varias dependencias del Estado. Sin un presupuesto aprobado y vigente, las secretarías carecen de la base legal para realizar contrataciones de personal, ejecutar proyectos de infraestructura o adquirir insumos básicos.

A pesar de que han pasado ya dos meses de instalación gubernamental, el ambiente en el Congreso es de optimismo respecto a la celeridad que se le dará al trámite una vez que el documento ingrese por la secretaría.

Se espera que los debates sean intensos, especialmente en las partidas destinadas a salud, educación y seguridad, áreas que demandan una inyección inmediata de recursos.

"Esperamos que esta semana después de Semana Santa ya lo puedan mandar este proyecto de presupuesto lo podamos discutir y aprobar, porque hay secretarías de Estado que ya están necesitando tener claridad", explicó Mejía.

El diputado reconoció que este escenario obliga a la administración actual a trabajar a marchas forzadas para recuperar el tiempo perdido durante la accidentada transición.

El compromiso es que, de ser recibido el proyecto en los próximos días, el Congreso Nacional podría estar dándole luz verde antes de que finalice el mes de abril.

Mientras tanto, el borrador del presupuesto 2026 sigue bajo llave en Casa Presidencial, ultimando los detalles de una planificación que pretende marcar el rumbo del desarrollo nacional para los próximos cuatro años.

"Este retraso nos obliga a redoblar esfuerzo, le obliga al poder Ejecutivo a poder redoblar esfuerzo para cumplir con todos esos proyectos que se están planificando, que se están plasmando en este borrador", concluyó el legislador nacionalista.

Cabe recordar que a finales de febrero el Ejecutivo anunció un ajuste significativo a las finanzas públicas, proyectando una reducción del Presupuesto General para 2026 a aproximadamente 430 mil millones de lempiras.

Este monto representa un recorte de casi 39 mil millones en comparación con los 469 mil millones que la administración anterior dejó aprobados en septiembre de 2025, una medida que busca alinear el gasto con la capacidad real de recaudación y financiamiento del país.