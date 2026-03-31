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Alertan estafas al estilo Koriun Inversiones: ¿Cómo operan estas empresas y cuáles son?

Similar o igual a como operaba Koriun Inversiones, muchos hondureños están cayendo nuevamente en estafas, alerta la CNBS. ¿Cuáles son estas empresas? Tenga cuidado

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 14:16
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Las estafas relacionadas con la inversión, el ahorro y la captación de dinero vuelven a estar bajo la lupa de las autoridades, tras el millonario fraude a cientos de hondureños con Koriun Inversiones.

 Foto: Cortesía
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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó una vez más a la población hondureña sobre la detección de entidades, plataformas digitales y personas que promocionan estos servicios sin la debida autorización de la institución.

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Las nuevas plataformas operan igual o similar a Koriun Inversiones. ¿Cuáles son y qué se debe saber? Una de ellas es UNIFIN.

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El pasado lunes, varios inversionistas denunciaron irregularidades en UNIFIN. Las instalaciones ubicadas en la residencial Manantial de Choloma, en el departamento de Cortés, fueron encontradas completamente vacías, lo que encendió las alarmas.

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Las autoridades informaron que han detectado la actividad de tres plataformas que ofrecen supuestos servicios de inversión, ahorro y captación de dinero sin contar con respaldo legal.

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Además de UNIFIN, Monavez y Cryptaespon fueron las empresas señaladas por la CNBS. Estas prometen rendimientos y esquemas financieros que no están supervisados, lo que pone en riesgo la inversión de los ciudadanos.

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La CNBS aconseja a la ciudadanía evitar entregar dinero o invertir en plataformas y entidades que no cuenten con su autorización; ofrezcan ganancias rápidas o rendimientos asegurados; funcionen exclusivamente a través de redes sociales o enlaces no verificables; o no proporcionen información clara sobre su identidad, ubicación o representantes legales.

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Esta alerta surge tras la millonaria estafa a más de 30 mil hondureños que confiaron en Koriun Inversiones, que operaba como un esquema "Ponzi", en la que los rendimientos de los inversores antiguos se pagan con el dinero de los nuevos participantes.

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Muchos de los afectados por Koriun Inversiones aún no han recuperado su dinero, pese a que ya hay varios implicados en la cárcel.

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Al igual que las empresas mencionadas anteriormente, Koriun Inversiones no contaba con permiso de la CNBS para operar, ni con la protección del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).

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