Fuerte oposición a que El Merendón pase a ser un Parque Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- La posibilidad de que la reserva de El Merendón pase a ser Parque Nacional ha generado la oposición de diferentes sectores en San Pedro Sula. Ambientalistas y defensores de la zona advierten que el hecho de que esta área pase a ser administrada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) supone un riesgo para la producción superficial de agua y para la recarga hídrica del acuífero del Valle de Sula. "Hemos levantado una alerta porque hay unas cosas que podrían llegar a suceder que sí podrían llegar a afectar nuestro Merendón. Hay que recordar que el Merendón fue declarado como una reserva forestal y, sobre todo, una zona protectora de agua, con ese énfasis, desde 1990", declaró Leonardo Pineda, representante del movimiento "Guardianes del Merendón".

Pineda explicó que la reserva natural acumula casi el 100% del agua de San Pedro Sula, llegando incluso a abastecer algunas zonas aledañas. "En octubre de 2025 sale un acuerdo de parte del ICF, donde establece cosas que realmente nos preocupan. Uno que se iba a derogar el decreto 4696, o sea que la zona protectora de agua queda derogada y en vez de eso se está reclasificando a un Parque Nacional", precisó.

¿Por qué afectaría el cambio a Parque Nacional?

De acuerdo con el movimiento "Guardianes del Merendón", el principal problema radica en que una zona al tener el estatus de Parque Nacional solo establece el cuidado de zonas núcleo, lo cual implicaría que solo estarían siendo consideradas 8,000 de las casi 39,000 hectáreas que conforman la reserva natural. "Esto es algo que realmente no tiene que pasar y, por otro lado, el artículo 4690, que se está diciendo que se puede derogar, se le daba la potestad a la Municipalidad de San Pedro Sula de manejar toda la zona de reserva", mencionó Leonardo Pineda. Defensores de la zona y ambientalistas consideran que la administración de El Merendón debe estar en manos de la Municipalidad debido a que el manto friático de las fuentes de agua de la montaña han comenzado a sufrid las consecuencias de las urbanizaciones y que esto podría traer consecuencias en el corto plazo.