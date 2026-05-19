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Crecen contagios de tos ferina mientras baja la inmunización de los menores de cinco años

A la fecha Salud reporta el contagio de 140 personas, especialmente menores de edad, con tos ferina; además se investiga una muerte más asociada a esta enfermedad

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 15:40
Crecen contagios de tos ferina mientras baja la inmunización de los menores de cinco años

Los menores de un año son los que están siendo mayormente afectados por esta enfermedad, por lo que las autoridades llaman a protegerlos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias confirmaron que la cifra de personas, en su mayoría menores de edad, contagiados por tos ferina ascendió a 140 esta semana en el país.

Esta enfermedad, que se considera muy contagiosa y que afecta al tracto respiratorio, ya deja 10 menores de cinco años fallecidos en varias regiones del territorio.

Las autoridades de Salud, además investigan un caso que podría estar asociado a esta patología, señalaron este martes durante una conferencia de prensa.

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Para evitar que más personas se contagien, las autoridades de Salud reiteraron el llamado a la población para vacunarse.

Con el reciente lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, con la cual se busca ampliar la cobertura en todo el país, Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), pidió a la población que abra las puertas de sus casas a las brigadas de vacunación.

"Vamos a tener un número importante de brigadas de vacunación que se van a estar desplazando hacia las comunidades para acercar los servicios de vacunación a la comunidad, incluso a su casa; por lo que les pedimos a la población que abran las puertas", dijo.

Pese al inicio de la jornada el pasado 13 de mayo, las autoridades reconocieron que la vacunación sigue siendo baja, tanto para iniciar como para completar los esquemas, lo que representa un riesgo ante enfermedades prevenibles.

"Los avances que tenemos hasta este momento de la primera semana que se lanzó la jornada todavía son muy pocos", apuntó.

Aunque en la vacunación contra la influenza se reportan mejores resultados, no es así con las dosis para los menores de cinco años, pues a este grupo de edad no está llegando a los centros.

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"El tema de la vacunación de niños menores de cinco años, sí ha sido muy poca la cantidad de dosis de vacunas que se han aplicado, tanto para iniciar o completar esquemas", agregó la funcionaria.

En el primer trimestre de 2026, el PAI reportó coberturas de vacunación de entre 15% y 18%; sin embargo, la meta para ese período fue de 24%, es decir, que no se están cumpliendo las metas.

El repunte de casos de tosferina y la baja cobertura de vacunación en la población infantil mantienen en alerta a las autoridades, que insisten en que la vacunación es la principal herramienta para evitar más contagios y muertes en el país.

Ante eso, hicieron un llamado a padres y responsables de menores a acudir al centro de salud más cercano, recordando que las vacunas son seguras y gratuitas.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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