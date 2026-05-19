Honduras intensifica vigilancia sanitaria para proteger mercado del camarón

Tegucigalpa, Honduras.-Tras las millonarias pérdidas que ha enfrentado la industria camaronera, Honduras reforzó los controles sanitarios, la vigilancia epidemiológica y los sistemas de trazabilidad para proteger las exportaciones de camarón y mantener abiertos los mercados internacionales. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), intensificó las medidas de inspección y monitoreo en fincas acuícolas y plantas procesadoras para garantizar que el producto cumpla con los estándares exigidos por destinos como la Unión Europea, México, Centroamérica, Inglaterra y Japón.

Según las autoridades, el objetivo es prevenir afectaciones sanitarias que comprometan la comercialización del camarón hondureño, uno de los principales generadores de divisas y empleo en el país. “La finalidad principal es mantener la vigilancia sanitaria de las enfermedades y garantizar que el camarón que exportamos sea un producto sanitariamente seguro. También trabajamos en fortalecer y mantener un sistema robusto de trazabilidad”, afirmó Josué Lémus, jefe de Epidemiología de SAG-Senasa.