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Buscan a Roberto Jafeth Rubio Estrada; salió de Choluteca a Tegucigalpa y no regresó

Familiares de Roberto Jafeth Rubio Estrada indicaron que este salió desde Choluteca hasta Tegucigalpa para ver a su novia en la colonia San Miguel, pero no se supo más de él

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 12:45
Buscan a Roberto Jafeth Rubio Estrada; salió de Choluteca a Tegucigalpa y no regresó

Roberto Jafeth Rubio Estrada lleva más de dos semanas desaparecido en Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- “Máma, voy a Tegucigalpa a verme con mi novia en la colonia San Miguel”, fue el último mensaje que dejó Roberto Jafeth Rubio Estrada antes de ser reportado como desaparecido por sus familiares desde hace más de dos semanas.

Desde el pasado domingo 3 de mayo, Rubio Estrada se encuentra desaparecido tras haber salido de su casa en Choluteca hacia Tegucigalpa, lugar donde reside su novia.

Según sus familiares, un mensaje enviado a su madre indicaba que iba hacia la colonia San Miguel para ver a su novia. Se desconoce si logró verla o qué ocurrió con él en el lugar.

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Una publicacion de su hermana menciona que "la última vez fue visto en Tegucigalpa, vistiendo camisa roja, jeans azul y crocs negras".

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Además, pidió que si alguien lo ha visto o sabe algo de él, por favor comunicarse al 8765-3641 y al 8988-6736.

“Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ayudarnos muchísimo”, agradecieron.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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