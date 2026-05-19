Buscan a Roberto Jafeth Rubio Estrada; salió de Choluteca a Tegucigalpa y no regresó

Tegucigalpa, Honduras.- “Máma, voy a Tegucigalpa a verme con mi novia en la colonia San Miguel”, fue el último mensaje que dejó Roberto Jafeth Rubio Estrada antes de ser reportado como desaparecido por sus familiares desde hace más de dos semanas.

Desde el pasado domingo 3 de mayo, Rubio Estrada se encuentra desaparecido tras haber salido de su casa en Choluteca hacia Tegucigalpa, lugar donde reside su novia.

Según sus familiares, un mensaje enviado a su madre indicaba que iba hacia la colonia San Miguel para ver a su novia. Se desconoce si logró verla o qué ocurrió con él en el lugar.