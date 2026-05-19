De Ryan Gosling a Jacob Elordi los actores de Hollywood que son gamers en secreto

Los Ángeles, Estados Unidos.- El séptimo arte y el universo 'gamer' llevan años entrelazados. Comparten público, estéticas y nuevas formas de contar historias. Sin embargo, más allá de los taquillazos basados en conocidas franquicias de píxeles y polígonos, hay otra realidad en común: las grandes figuras del cine son, en muchas ocasiones, auténticos apasionados de los mandos.

Lejos del glamur, los focos y las maratonianas jornadas de rodaje, actores y directores de primer nivel encuentran su mejor vía de escape en una pantalla muy distinta. Porque, al final del día, las estrellas también necesitan desconectar viajando a otros mundos virtuales. La fiebre por el mando no entiende de cuentas bancarias ni de caché. Así lo ha dejado claro una reciente recopilación publicada en YouTube por el creador de contenido Josh Horowitz, que rápidamente se ha hecho viral y en la que decenas de rostros conocidos de la industria confiesan cuáles son sus títulos predilectos de todos los tiempos.





Estrellas de hoy, nostálgicas del ayer

Un ejemplo perfecto de este fenómeno es Ryan Gosling. El carismático protagonista de ‘La La Land’ y ‘Project Hail Mary’ dejó a más de uno boquiabierto al revelar su debilidad por un pionero del entretenimiento: ‘Pitfall!’. Se trata de aquel mítico título de plataformas que la compañía Activision sacó al mercado en 1982 para la legendaria consola Atari 2600. En esa misma sintonía nostálgica navega la ganadora del Óscar Emma Stone. La estrella de ‘Poor Things’ o ‘Bugonia’ confesó que su corazón pertenece a ‘Donkey Kong Country’ que, lanzado en 1994, supuso un antes y un después en el sector gracias a sus pioneros gráficos pre-renderizados en 3D.Por otro lado, Chris Pratt demostró una coherencia absoluta con su currículum. El rostro principal de 'Guardianes de la Galaxia' y encargado de prestar su voz al icónico fontanero bigotudo en la reciente cinta animada de Illumination, dejó claro que es jugador de los clásicos 'Super Mario Bros' y 'The Legend of Zelda'. La actriz sueca Rebecca Ferguson, conocida por superproducciones como la saga ‘Misión Imposible’ o la épica ‘Dune’, es otra enamorada del salto a las tres dimensiones que experimentó el sector de los videojuegos a finales de los noventa, con títulos de plataformas como ‘Crash Bandicoot’, ‘Super Mario 64’ y ‘Mario Kart 64’. En definitiva, muchos de estos famosos se acuerdan de videojuegos que los acompañaron en su infancia y adolescencia. Pero esto va mucho más allá de los grandes superventas. Algunas celebridades han rescatado del cajón del olvido verdaderas rarezas de nicho o joyas de salón recreativo que hoy solo recuerdan los más puristas del “gaming”.

Es el caso de Bryce Dallas Howard (‘Jurassic World’) que se acuerda del juego ‘Time Gal’, una curiosa aventura de animación interactiva japonesa estrenada en 1985. El brasileño Wagner Moura (‘Civil War’, ‘Narcos’) apunta también a lo retro con ‘River Raid’ de Atari. Y Matthew Goode ('Department Q') reinvidica a ‘Chuckie Egg’, un modesto pero terriblemente adictivo título plataformas de 1983.

Actores de primer nivel... Y jugadores “hardcore”

Frente a quienes buscan el entretenimiento en una partida rápida o el consuelo de la nostalgia, hay otro perfil que también abunda entre las estrellas de Hollywood: el jugador “hardcore”, aquel que se sumerge de cabeza en los MMORPG (los juegos de rol multijugador masivos en línea), donde invierte, literalmente, miles de horas de su vida.Dentro de este género, el archiconocido ‘World of Warcraft’ (WoW), actúa como un auténtico imán para la Meca del cine. Un ejemplo es David Harbour, el encargado de encarnar al tan querido jefe de policía Jim Hopper en el fenómeno televisivo ‘Stranger Things’', quien nunca ha ocultado su profunda devoción por las misiones de este universo.Pero si hay una leyenda cinéfila en este juego de Blizzard, ese es Henry Cavill. El intérprete, mundialmente aplaudido por dar vida a Geralt de Rivia en la serie 'The Witcher', y viral en internet por montar sus propios ordenadores 'gaming' en sus ratos libres, estuvo a punto de perder el papel que catapultó su carrera precisamente por estar jugando. Tal y como él mismo confesó durante una entrevista en el programa televisivo de Conan O'Brien, ignoró casi por completo la llamada más importante de su trayectoria. Al otro lado de la línea esperaba el director Zack Snyder, listo para confirmarle que había sido el elegido para convertirse en Superman. ¿El problema? Cavill estaba tan absorto jugando a ‘World of Warcraft’ que no apartó la vista del monitor, dándose cuenta de quién le estaba llamando en el último segundo. Cuando pudo parar y estiró el brazo intentando descolgar el teléfono, ya era demasiado tarde. Inmediatamente devolvió la llamada y se excusó tirando de ironía: le aseguró a Snyder que no había contestado antes porque estaba “ocupado salvando la vida de alguien”. El director se lo tomó con humor y, finalmente, el británico pudo enfundarse el icónico traje de superhéroe.

Una pasión que se hereda entre linajes

Pero si hay un caso que ilustra a la perfección hasta qué punto el ocio electrónico puede dejar una huella profunda en la vida de una estrella, ese es el del siempre añorado Robin Williams, quien bautizó a su única hija como Zelda, un nombre que, en sus propias palabras, “era mágico, igual que ella”. Y es que la entrañable historia de esta elección quedó inmortalizada en un antiguo vídeo promocional del título ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D’. Durante el embarazo de su entonces esposa, Marsha Williams, el matrimonio jugó “durante horas y horas y horas y horas” a la versión clásica de este título.

En aquel mismo encuentro, Zelda Williams compartió cómo, de pequeña, tuvo que lidiar con las burlas de algunos compañeros de colegio. Robin no dudó en bromear con la joven sobre las alternativas que llegaron a estar sobre la mesa: “Tienes suerte de no llamarte Mario, Luigi o Samus”.

Las nuevas generaciones siguen jugando