De Ryan Gosling a Jacob Elordi los actores de Hollywood que son gamers en secreto

Los Ángeles, Estados Unidos.- El séptimo arte y el universo 'gamer' llevan años entrelazados. Comparten público, estéticas y nuevas formas de contar historias. Sin embargo, más allá de los taquillazos basados en conocidas franquicias de píxeles y polígonos, hay otra realidad en común: las grandes figuras del cine son, en muchas ocasiones, auténticos apasionados de los mandos.
Lejos del glamur, los focos y las maratonianas jornadas de rodaje, actores y directores de primer nivel encuentran su mejor vía de escape en una pantalla muy distinta. Porque, al final del día, las estrellas también necesitan desconectar viajando a otros mundos virtuales.
La fiebre por el mando no entiende de cuentas bancarias ni de caché. Así lo ha dejado claro una reciente recopilación publicada en YouTube por el creador de contenido Josh Horowitz, que rápidamente se ha hecho viral y en la que decenas de rostros conocidos de la industria confiesan cuáles son sus títulos predilectos de todos los tiempos.
Estrellas de hoy, nostálgicas del ayer
Un ejemplo perfecto de este fenómeno es Ryan Gosling. El carismático protagonista de ‘La La Land’ y ‘Project Hail Mary’ dejó a más de uno boquiabierto al revelar su debilidad por un pionero del entretenimiento: ‘Pitfall!’. Se trata de aquel mítico título de plataformas que la compañía Activision sacó al mercado en 1982 para la legendaria consola Atari 2600.
En esa misma sintonía nostálgica navega la ganadora del Óscar Emma Stone. La estrella de ‘Poor Things’ o ‘Bugonia’ confesó que su corazón pertenece a ‘Donkey Kong Country’ que, lanzado en 1994, supuso un antes y un después en el sector gracias a sus pioneros gráficos pre-renderizados en 3D.Por otro lado, Chris Pratt demostró una coherencia absoluta con su currículum.
El rostro principal de 'Guardianes de la Galaxia' y encargado de prestar su voz al icónico fontanero bigotudo en la reciente cinta animada de Illumination, dejó claro que es jugador de los clásicos 'Super Mario Bros' y 'The Legend of Zelda'.
La actriz sueca Rebecca Ferguson, conocida por superproducciones como la saga ‘Misión Imposible’ o la épica ‘Dune’, es otra enamorada del salto a las tres dimensiones que experimentó el sector de los videojuegos a finales de los noventa, con títulos de plataformas como ‘Crash Bandicoot’, ‘Super Mario 64’ y ‘Mario Kart 64’.
En definitiva, muchos de estos famosos se acuerdan de videojuegos que los acompañaron en su infancia y adolescencia. Pero esto va mucho más allá de los grandes superventas. Algunas celebridades han rescatado del cajón del olvido verdaderas rarezas de nicho o joyas de salón recreativo que hoy solo recuerdan los más puristas del “gaming”.
Es el caso de Bryce Dallas Howard (‘Jurassic World’) que se acuerda del juego ‘Time Gal’, una curiosa aventura de animación interactiva japonesa estrenada en 1985. El brasileño Wagner Moura (‘Civil War’, ‘Narcos’) apunta también a lo retro con ‘River Raid’ de Atari. Y Matthew Goode ('Department Q') reinvidica a ‘Chuckie Egg’, un modesto pero terriblemente adictivo título plataformas de 1983.
Actores de primer nivel... Y jugadores “hardcore”
Frente a quienes buscan el entretenimiento en una partida rápida o el consuelo de la nostalgia, hay otro perfil que también abunda entre las estrellas de Hollywood: el jugador “hardcore”, aquel que se sumerge de cabeza en los MMORPG (los juegos de rol multijugador masivos en línea), donde invierte, literalmente, miles de horas de su vida.Dentro de este género, el archiconocido ‘World of Warcraft’ (WoW), actúa como un auténtico imán para la Meca del cine.
Un ejemplo es David Harbour, el encargado de encarnar al tan querido jefe de policía Jim Hopper en el fenómeno televisivo ‘Stranger Things’', quien nunca ha ocultado su profunda devoción por las misiones de este universo.Pero si hay una leyenda cinéfila en este juego de Blizzard, ese es Henry Cavill.
El intérprete, mundialmente aplaudido por dar vida a Geralt de Rivia en la serie 'The Witcher', y viral en internet por montar sus propios ordenadores 'gaming' en sus ratos libres, estuvo a punto de perder el papel que catapultó su carrera precisamente por estar jugando. Tal y como él mismo confesó durante una entrevista en el programa televisivo de Conan O'Brien, ignoró casi por completo la llamada más importante de su trayectoria.
Al otro lado de la línea esperaba el director Zack Snyder, listo para confirmarle que había sido el elegido para convertirse en Superman. ¿El problema? Cavill estaba tan absorto jugando a ‘World of Warcraft’ que no apartó la vista del monitor, dándose cuenta de quién le estaba llamando en el último segundo.
Cuando pudo parar y estiró el brazo intentando descolgar el teléfono, ya era demasiado tarde. Inmediatamente devolvió la llamada y se excusó tirando de ironía: le aseguró a Snyder que no había contestado antes porque estaba “ocupado salvando la vida de alguien”. El director se lo tomó con humor y, finalmente, el británico pudo enfundarse el icónico traje de superhéroe.
Una pasión que se hereda entre linajes
Pero si hay un caso que ilustra a la perfección hasta qué punto el ocio electrónico puede dejar una huella profunda en la vida de una estrella, ese es el del siempre añorado Robin Williams, quien bautizó a su única hija como Zelda, un nombre que, en sus propias palabras, “era mágico, igual que ella”.
Y es que la entrañable historia de esta elección quedó inmortalizada en un antiguo vídeo promocional del título ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D’. Durante el embarazo de su entonces esposa, Marsha Williams, el matrimonio jugó “durante horas y horas y horas y horas” a la versión clásica de este título.
En aquel mismo encuentro, Zelda Williams compartió cómo, de pequeña, tuvo que lidiar con las burlas de algunos compañeros de colegio. Robin no dudó en bromear con la joven sobre las alternativas que llegaron a estar sobre la mesa: “Tienes suerte de no llamarte Mario, Luigi o Samus”.
Las nuevas generaciones siguen jugando
De regreso al presente, muchos intérpretes actuales se inclinan por las consolas más modernas. Un caso especialmente llamativo es el de Madelyn Cline. La actriz, catapultada a la fama como ídolo juvenil por su papel protagónico en la exitosa serie ‘Outer Banks’, dejó boquiabiertos a los “gamers” más exigentes al desvelar que su título predilecto es ‘Returnal’.
Por su parte, el galés Taron Egertoa, protagonista de cintas como ‘Rocketman’, ‘Kingsman’ y ‘Robin Hood’, demuestra una clara predilección por la ciencia ficción y, muy concretamente, por el inagotable universo imaginado por George Lucas con ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ y su celebrada secuela directa, ‘Star Wars Jedi: Survivor’.
Y, quien también logró romper esquemas con su respuesta fue Jacob Elordi. Uno de los rostros más populares de la serie ‘Euphoria’ y nominado al Óscar por ‘Frankenstein’, dejó a la audiencia perpleja al confesarse un incondicional de ‘Kingdom Hearts’, saga que entrelaza la magia de los personajes clásicos de Disney con la épica del universo ‘Final Fantasy’.
En cuanto a la variedad, el representante perfecto es Joe Keery. Consolidado como estrella gracias al fenómeno ‘Stranger Things’ es un “gamer” tremendamente ecléctico para el que la exigencia táctica ‘Sid Meier’s Civilization V’ convive con la nostalgia por ‘Pokémon Red/Blue’'y ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’.Finalmente, la actriz Elle Fanning, conocida por ‘Maleficent’ o ‘Super 8’, tiene una variopinta lista de favoritos como ‘Guitar Hero’, ‘Wii Sports’, o ‘Death Stranding 2: On the Beach’, entre otros.Como broche de oro a esta radiografía, se alza la figura del oscarizado cineasta mexicano Guillermo del Toro.
Director de joyas visuales como ‘El laberinto del fauno’ o ‘Frankenstein’, es mucho más que un jugador casual: se trata de un auténtico erudito del medio interactivo. Tal y como confesó en la citada recopilación de Horowitz, sus preferencias como 'gamer' apuntan siempre hacia la máxima excelencia narrativa y la creación de atmósferas envolventes, con títulos unánimemente considerados como obras maestras de la industria: ‘Red Dead Redemption’, ‘BioShock’, ‘Shadow of the Colossus’ y el colosal ‘God of War’.Videojuegos, el factor humano de las estrellas.
Y es que al final del día, cuando los focos de los estudios se apagan, los directores gritan “corten” y los guiones descansan sobre la mesa, la meca del cine demuestra que la magia no es exclusiva de las salas de proyección.
Ya sea rescatando princesas con nostalgia, invirtiendo madrugadas enteras en reinos de fantasía multijugador o explorando narrativas contemporáneas, muchos famosos se refugian frente al monitor, con el mando entre las manos, donde las alfombras rojas desaparecen y todos son, sencillamente, jugadores en busca de una nueva aventura.
Atrás queda la estereotipada imagen del jugador solitario y asocial: hoy en día, los videojuegos son un lenguaje universal que conecta a personas de todos los ámbitos, incluyendo a los rostros privilegiados de las pantallas de cine. Porque, a veces, la mejor forma de escapar de la presión de la realidad es sentarse y pulsar el botón de “Start”.Por Nora Cifuentes.