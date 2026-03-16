De salvar la Tierra a Star Wars: La odisea épica de Ryan Gosling en Project Hail Mary

Los Ángeles, Estados Unidos.-Los milagros son posibles, sobretodo si los protagoniza Ryan Gosling, y un buen ejemplo de ello es 'Project Hail Mary', una odisea espacial épica y emotiva que se estrena en casi todo el mundo esta semana, y con la que el actor canadiense lanza un mensaje esperanzador a un mundo convulso. En una entrevista con EFE, Gosling explica que la película nos recuerda que los seres humanos "son capaces de hacer cosas increíbles" y los anima a "no tener miedo al futuro" porque, con perseverancia y empatía, "los milagros son posibles". 'Project Hail Mary' empieza con un primer plano de un Ryan Gosling desmejorado y con una barba descuidada que despierta de un coma inducido dentro de una nave espacial y descubre que está a años luz de su casa y tiene una misión: salvar la Tierra.

Poco a poco va recordando su pasado y afrontando su futuro, en un largometraje de ciencia ficción que compite en la liga de las superproducciones y está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, ganadores del Óscar a mejor cinta de animación por 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' (2018).

Desafío científico

Project Hail Mary' es una adaptación de la novela homónima de Andy Weir, autor también de 'The Martian', con la que tiene en común que los conflictos se presentan como problemas científicos y la historia avanza cuando el protagonista logra entenderlos y solucionarlos. También ambas historias están protagonizadas por un científico aislado del mundo, en este caso Ryan Gosling, que durante está la mayor parte de la película está solo ante la cámara y se come la pantalla tanto en las escenas cómicas como en los momentos emotivos y las secuencias de aventuras, demostrando versatilidad y talento. "Me encanta la ciencia ficción", reconoce el actor, que ya está preparando su próxima participación en 'StarWars: Starfighter', la nueva y esperada entrega del universo creado por George Lucas. "Para hacer ciencia ficción de la manera correcta -añade- hay que encontrar los socios adecuados, y ahora estoy en un punto de mi carrera que puedo hacerlo. Es simplemente un sueño hecho realidad". En el caso de 'Project Hail Mary' fue Gosling quien buscó al equipo de producción y dirección, tras enamorarse del libro de Weir. "Me gusta la mirada de Weir -confiesa-. En la época que vivimos nos recuerda que los seres humanos somos capaces de hacer cosas increíbles y no debemos dejarnos intimidar por el desafío".

Pandemia y fuentes de energía