Ryan Gosling se viste de astronauta en nueva película inspirada en sus hijas

La estrella de Hollywood llegó al planetario del Papalote Museo del Niño, en el Bosque de Chapultepec, acompañado de los directores del largometraje Phil Lord y Christopher Miller, en un ambiente en el que se sintió como en casa, pues le recordó a sus dos pequeñas hijas, quienes aseguró fueron la fuente de inspiración para llevar a cabo esta producción de más de 150 millones de dólares.