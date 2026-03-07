Ryan Gosling y Eva Mendes reaparecen juntos en público por primera vez en 10 años

Nueva York, Estados Unidos.- El famoso actor Ryan Gosling y su esposa Eva Mendes reaparecieron frente a las cámaras en televisión nacional después de 10 años de no hacer apariciones públicas en conjunto. La pareja, que se ha caracterizado por mantener una relación muy privada se mostró muy enamorada y feliz durante el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon como parte de la promoción su última película, Project Hail Mary, protgonizada por Gosling. La exestrella de Disney aprovechó esa oportunidad para sorprender a su esposa Eva Mendes en su cumpleños número 52 con un romántico y divertido gesto.

Antes de finalizar su visita, el actor comentó en la audiencia que era el día del natalicio de su esposa, por lo que les preguntó si le cantarían el "¡Feliz Cumpleaños!". Mendes, que se encontraba en los camerinos fue acompañada hasta el set de grabación, agradeció a los profesores que estaban presentes en el público y de inmediato apareció la banda de marcha de la preparatorio North Bergen interprentado la canción de cumpleaños. El público entero, su esposo y Jimmy Fallon entonaron a una sola voz el "¡Feliz Cumpleaños!", Mendes incluso besó a su esposo frente a las cámaras. La última vez que Ryan y Eva estuvieron juntos en un evento público fue durante la promoción de la película en la que colaboraron "Lost River", en 2015. Eva Mendes y Ryan Gosling se conocieron en la grabación de "El lugar donde todo termina" en 2011.

