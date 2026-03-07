Por qué Netflix deja de ser socio de Meghan Markle y su marca As Ever

Los Ángeles, Estados Unidos.- El gigante del entretenimiento Netflix ha dejado de ser socio de As Ever, la marca de estilo de vida de la duquesa de Sussex, Meghan Markle con la que desarrolló la serie 'With Love, Meghan'.

"La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de maneras hermosas y sencillas inspiró la creación de la marca As ever, y nos complace haber contribuido a hacer realidad esa visión", informó Netflix en un comunicado compartido a The Hollywood Reporter.

La duquesa "continuará expandiendo la marca y la llevará a una nueva etapa de forma independiente, y esperamos celebrar cómo sigue alegrando hogares de todo el mundo", agregó el escrito.