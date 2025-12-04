Padre de Meghan Markle está en cuidados intensivos tras ser operado de emergencia

Manila, Filipinas.- Thomas Markle, progenitor de Meghan Markle, se encuentra en cuidados intensivos luego de someterse a una cirugía de emergencia que duró tres horas. Según su hijo, Thomas Jr., será necesaria otra intervención para eliminar un coágulo de sangre.
"Llevé a mi papá a un hospital cerca de nuestra casa, le hicieron varias exploraciones y los médicos dijeron que su vida estaba en peligro inminente", declaró Thomas Jr. al Daily Mail.
Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia a un centro hospitalario más grande en el centro de la ciudad filipina. "Les pido a todos en el mundo que lo tengan en sus oraciones", agregó.
Samantha Markle, hermana mayor de Meghan, expresó su preocupación y esperanza por la recuperación de su padre.
"Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho. Rezo para que sea lo suficientemente fuerte como para superar esto", indicó, recordando los problemas de salud previos de Thomas, incluidos infartos, un derrame cerebral y un accidente natural.
El distanciamiento con la duquesa
Thomas Jr. mencionó que esperaba un acercamiento de Meghan con su padre a pesar de los años de distanciamiento.
"Mi único deseo es que Meghan le muestre compasión a mi padre. Está literalmente luchando por su vida", señaló.
Desde principios de 2025, Thomas Jr. reside con su padre en Filipinas para protegerlo de la constante exposición mediática que rodea a los duques de Sussex.
Por el momento, la nuera del Rey Carlos III no ha emitido comentarios públicos sobre la situación de su padre.
Mientras tanto, sus actividades recientes han estado centradas en su marca As Ever y en el especial navideño de Netflix With Love, Meghan.