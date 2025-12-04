Padre de Meghan Markle está en cuidados intensivos tras ser operado de emergencia

Manila, Filipinas.- Thomas Markle, progenitor de Meghan Markle, se encuentra en cuidados intensivos luego de someterse a una cirugía de emergencia que duró tres horas. Según su hijo, Thomas Jr., será necesaria otra intervención para eliminar un coágulo de sangre.

"Llevé a mi papá a un hospital cerca de nuestra casa, le hicieron varias exploraciones y los médicos dijeron que su vida estaba en peligro inminente", declaró Thomas Jr. al Daily Mail.

Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia a un centro hospitalario más grande en el centro de la ciudad filipina. "Les pido a todos en el mundo que lo tengan en sus oraciones", agregó.

Samantha Markle, hermana mayor de Meghan, expresó su preocupación y esperanza por la recuperación de su padre.