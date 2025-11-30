¿Meghan y Harry acuden a astróloga para mejorar popularidad?: esto se sabe

Estados Unidos.- A una vieja práctica que muchas estrellas han hecho famosa en Hollywood acudieron Meghan Markle y el príncipe Harry, según publican medios mexicanos y de Estados Unidos. Según una publicación de medios como El Universal, Univisión y el portal ViveUSA, la pareja real habría solicitado los servicios de una astróloga para que los ayude a salvar su popularidad.

De acuerdo a Marca UK, los duques de Sussex se habrían contactado con la astróloga de celebridades Angela Pearl, en medio del vendabal de críticas por su asistencia a la fiesta del cumpleaños de Kris Jenner. Este encuentro con astróloga puede parecer poco convencional para algunos por su condición de "royals", sin embargo solo están siguiendo la tendencia de algunas celebridades conocidas por buscar ayuda a través de los astros.

Qué los llevó a visitar a la astróloga

Y es que, como publican estos medios, este 2025 no ha sido un año fácil para los esposos y padres de dos hijos, ya que le apostaron al éxito con varios proyectos, pero estos no resultaron como esperaban. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Desde la serie de Meghan en Netflix "With Love Meghan", con la que no logró alcanzar el éxito, ya que esta se colocó entre las menos vistas del 2025, hasta la también serie de Harry, titulada Polo cuyos resultaron fueron iguales o aún más desastrosos que la de Markle.

Pero eso no es todo. La pareja tampoco ha logrado resolver las diferencias con la familia real británica, lo que sin duda los aleja aún más de los reflectores. Sumado a ello, según algunos medios, sus últimas apariciones públicas han sido criticadas, por lo que su fama ha ido en descenso.



La más reciente aparición de la pareja

Pero no todas han generado animadversión. El Día de Acción de Gracias Meghan Markle y el príncipe Harry aprovecharon para realizar un acto benéfico en un voluntariado en el que, por primera vez, participaron sus hijos Archie y Lilibet. La pareja sorprendió al llegar con sus dos pequeños a la fundación Our Big Kitchen Los Ángeles, donde se sumaron para preparar cenas destinadas para más de 600 personas de la comunidad.