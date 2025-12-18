Netflix apuesta por Meghan Markle y el príncipe Harry para una comedia romántica

Meghan Markle y el príncipe Harry reanudaron esta semana su actividad pública en el ámbito audiovisual tras confirmar un nuevo movimiento dentro de su agenda profesional, ahora centrada en la producción de contenidos y el fortalecimiento de su estructura creativa fuera del Reino Unido.
El anuncio se da en un contexto de reorganización estratégica de su productora y de una relación que, en los últimos años, ha transitado por distintos formatos narrativos.
La pareja, instalada en California desde 2020, mantiene su apuesta por proyectos con alcance internacional y un mayor control autoral.
En ese marco, Archewell Productions amplió su colaboración con Netflix mediante un acuerdo plurianual de tipo First Look, lo que otorga a la plataforma prioridad para evaluar y adquirir todos sus proyectos de cine y televisión. La información fue confirmada por Us Weekly.
Uno de los desarrollos ya aprobados dentro de este acuerdo es la adaptación cinematográfica de la novela romántica The Wedding Date, escrita por Jasmine Guillory.
La historia seguirá a una mujer que acepta acompañar a un hombre a la boda de su expareja tras un encuentro fortuito, una narrativa que será trasladada al formato audiovisual bajo el sello de Archewell.
El guion estará a cargo de Tracy Oliver, reconocida por su trabajo en Girls Trip, lo que marca una incursión directa de la productora en la ficción romántica de gran público, un territorio distinto a los documentales y series previas desarrolladas por la pareja.
“Nos enorgullece ampliar nuestra colaboración con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever”, compartió Meghan en un comunicado.
“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros, que tiene repercusión global y celebra nuestra visión compartida”, señaló.
Además de esta película, el acuerdo contempla otros proyectos en distintas fases de desarrollo, entre ellos una adaptación de Meet Me at the Lake, así como la continuidad de series, documentales y formatos de entretenimiento que refuerzan la presencia de los Sussex en la industria global.
Desde su salida como miembros de la Familia Real británica, Harry y Meghan han consolidado su vida familiar y profesional en Montecito, California, donde combinan privacidad, trabajo creativo y una agenda orientada a la producción audiovisual de largo aliento.
La pareja contrajo nupcias un 19 de mayo de 2018.