Ángela Aguilar tras polémica de Christian Nodal y su violinista: "Eres un maestro manipulador"

Ángela Aguilar reapareció en redes sociales en un momento particularmente sensible en su relación con Christian Nodal. Sus publicaciones, breves y calculadas, bastaron para detonar una nueva oleada de comentarios entre seguidores y detractores por una presunta infidelidad de su esposo con una de sus violinistas.
Desde hace semanas, fragmentos de video difundidos en plataformas digitales comenzaron a circular con fuerza. Las imágenes muestran interacciones entre Nodal y la violinista Esmeralda Camacho durante presentaciones en vivo, escenas que, aisladas de su contexto, fueron interpretadas por usuarios como algo más que dinámicas de escenario.
Camacho, identificada también como Esmeralda Canapé en redes sociales, es una violinista con trayectoria en distintos géneros. Antes de integrarse al proyecto de Nodal, colaboró con agrupaciones como El Mago de Oz, Belanova y la Orquesta Sinfónica de Zapopan, alternando formatos clásicos con propuestas contemporáneas dentro y fuera del regional mexicano.
El interés aumentó cuando la violinista dejó de aparecer en algunos conciertos recientes del "Pa’l cora tour". Esa ausencia alimentó versiones sobre posibles decisiones internas en la banda, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial ni declaraciones que expliquen el motivo.
A este escenario se sumaron otros detalles que circularon con rapidez. En los Latin Grammy, seguidores notaron que Nodal agradeció a una persona llamada Rebeca, uno de los supuestos nombres de Camacho, sin mencionar a Aguilar en ese momento. También se difundió una pintura realizada por el cantante que, según interpretaciones en redes, contendría referencias personales no confirmadas.
En medio de esa conversación digital, Aguilar compartió dos historias en Instagram que fueron ampliamente comentadas. La primera retomó un fragmento en inglés de la canción Euphoria de Kendrick Lamar.
Know you a master manipulator and habitual liar too / But don’t tell no lie about me and I won’t tell truths ‘bout you, que en su traducción al español dice: “Sé que eres un maestro manipulador y también un mentiroso habitual. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”.
Horas después, la cantante publicó un segundo mensaje de carácter religioso, que en su traducción al español, se lee: “Ora por ellos aún. Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te lastima es seguir orando por esa persona. Eso no los exime de las consecuencias de sus acciones, pero te permite a ti vivir en la libertad de Dios”.
Las reacciones no tardaron en llegar. Para algunos usuarios, los mensajes dialogan directamente con el momento que atraviesa la pareja.
Para otros, se trataría de una respuesta general al escrutinio constante que rodea a la cantante desde que su relación con Nodal se hizo pública tras la ruptura del cantante con Cazzu.
Hasta ahora, la intérprete no ha precisado destinatarios ni ofrecido explicaciones adicionales.
El intérprete de "Ya no somos ni seremos" tampoco ha ofrecido comentarios al respecto.