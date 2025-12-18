Ángela Aguilar tras polémica de Christian Nodal y su violinista: "Eres un maestro manipulador"

Horas después, la cantante publicó un segundo mensaje de carácter religioso, que en su traducción al español, se lee: “Ora por ellos aún. Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te lastima es seguir orando por esa persona. Eso no los exime de las consecuencias de sus acciones, pero te permite a ti vivir en la libertad de Dios”.