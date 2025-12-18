Así es Esmeralda Camacho, la violinista que habría cautivado a Christian Nodal

Las conjeturas se intensificaron cuando se reviralizó la imagen de una pintura que, en febrero, el intérprete de "Adiós amor" compartió en Instagram. En la obra aparece una mujer vestida de rojo, sentada sobre un cactus mientras observa el cielo nocturno. Usuarios señalaron coincidencias entre la silueta, el corte de cabello y otros detalles de la composición, como el número de estrellas, que asociaron con las letras del nombre de Esmeralda. De acuerdo con cientos de comentarios, esos elementos encajarían más con la violinista que con Ángela Aguilar.