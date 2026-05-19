Fuerzas políticas inician mesa de diálogo para definir el futuro de los órganos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Las tres principales bancadas del Congreso Nacional iniciaron formalmente una mesa de diálogo político con el objetivo de destrabar las reformas electorales y consensuar la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El encuentro reúne a los liderazgos del Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal, en un esfuerzo por alcanzar los acuerdos necesarios antes de que venza el plazo constitucional para integrar los nuevos plenos. ​En la mesa de trabajo participan el jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchame; el jefe de la bancada del Partido Nacional, Carlos Cano, junto al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el diputado ; mientras que la representación del Partido Liberal está encabezada por su jefe de bancada, Jorge Cálix. La instalación de este espacio busca desactivar las tensiones políticas y establecer una hoja de ruta clara de cara a los próximos procesos democráticos del país.

​“Hoy se instala la mesa de diálogo político entre las fuerzas políticas del Congreso Nacional para tratar temas electorales”, anunció Rafael Sarmiento, diputado de Libre. De acuerdo con la agenda presentada, el diálogo se centrará inicialmente en la socialización de dos proyectos de decreto de carácter urgente. El primero consiste en una medida transitoria que otorgará facultades legales al consejero suplente del CNE para integrar el pleno y hacer quórum en los cierres administrativos de la institución, una acción motivada ante la salida temporal del país de dos de las actuales consejeras propietarias.​El segundo proyecto de ley busca regular la dinámica interna de las sesiones de los nuevos consejeros que asumirán sus cargos próximamente. La propuesta orientada a la gobernabilidad del CNE pretende garantizar que, si bien cualquier integrante mantenga el derecho a votar en contra y razonar su postura ante una decisión, quede estrictamente prohibido ausentarse de las reuniones de pleno para frenar o boicotear las resoluciones institucionales. ​“El segundo decreto que vamos a socializar es un decreto para regular cuál va a ser no la función, sino la forma como se van a integrar los planes del nuevo Consejo Nacional Electoral”, detalló Sarmiento.

​El legislador de Libre también adelantó que el avance de estas negociaciones permitirá definir el mecanismo para evaluar la lista actual de 24 autopostulantes que aspiran a los cargos electorales. Sarmiento aseguró que el respeto a la representación de su partido político en los órganos electorales sigue firme, lo que facilitará que el próximo lunes 25 de mayo se traslade formalmente al pleno del Congreso Nacional una nómina final de 12 aspirantes para el CNE y 12 para el TJE. ​Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, adoptó una postura pragmática al ingresar a las deliberaciones, recordando que ninguna fuerza política posee los números suficientes por sí sola para imponer nombramientos. Cálix fue enfático al señalar que la legislación hondureña exige una mayoría calificada indispensable para este tipo de elecciones de segundo grado. ​“La única forma de coger a un funcionario, sea quien sea, póngale usted el color que le quiera poner, es con 86 votos”, advirtió Cálix. ​Cálix criticó las posturas confrontativas y los berrinches políticos, argumentando que los altos funcionarios no se eligen mediante amenazas o insultos, sino a través de consensos reales que surjan de mesas de trabajo formales.