Impiden ingreso de paquetes escolares para estudiantes salvadoreños en Honduras

Según detalló la funcionaria, el gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, había enviado los insumos educativos con el objetivo de beneficiar a niños de comunidades fronterizas.

San Salvador, El Salvador.- La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, informó que no fue autorizado el ingreso de paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad que residen en la zona fronteriza de los exbolsones, en Nahuanterique, en La Paz.

"Él (Nayib Bukele) dio el mandato de que entregáramos paquetes escolares a todos los niños salvadoreños del sistema público. Hemos venido hasta acá; son 1,900 paquetes escolares, más o menos 35 escuelas, 38 escuelas donde íbamos a llevar estos paquetes escolares", detalló.

"Sin embargo, en este momento me acaban de informar que no vamos a poder pasar a entregarlos, así que bueno, respetamos todas las indicaciones que nos hayan dado en este momento", lamentablemente la ministra a los medios que estaban en la zona.

De acuerdo con la información oficial, decenas de estudiantes esperaban recibir el material escolar como apoyo para su proceso de formación académica.

Las autoridades hondureñas no han brindado mayores detalles sobre las razones del impedimento.