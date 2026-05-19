ATIC asegura bienes y empresas ligadas a estructura criminal de Magdaleno Meza

Tegucigalpa, Honduras.-Cuatro bienes inmuebles y dos empresas mercantiles fueron asegurados la mañana de este martes 19 de mayo, presuntamente vinculados a una estructura criminal liderada por Magdaleno Meza Fúnez, también conocido como “Nery Orlando López Sanabria”.
Las propiedades intervenidas no habían sido aseguradas anteriormente ni puestas a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pese a que figuran dentro de investigaciones relacionadas con actividades ilícitas del extinto narcotraficante.
De acuerdo con las diligencias, el caso se remonta al año 2018, cuando se conoció sobre un préstamo millonario suscrito entre el exalcalde Óscar Roberto Acosta Zepeda, más conocido como “El Pelón Acosta”, y personas ligadas a la organización.
Como garantía de ese acuerdo financiero, fue hipotecada una propiedad de más de 1,200 manzanas ubicada en el municipio de Cedros, Francisco Morazán, la cual posteriormente se convirtió en el centro de una disputa.
Las investigaciones establecen que, tras el incumplimiento del pago, integrantes de la estructura habrían intentado apropiarse ilegalmente del terreno mediante presiones, amenazas y acciones legales promovidas con apoyo de colaboradores.
Según las autoridades, el verdadero interés sobre ese inmueble era utilizarlo para la construcción de una supuesta narcopista destinada al aterrizaje de aeronaves relacionadas con el tráfico de drogas.
Además, se determinó que la organización utilizaba distintos nombres, identidades y sociedades mercantiles para ocultar bienes y dar apariencia de legalidad a propiedades presuntamente obtenidas de forma ilícita.
Entre los bienes asegurados figura una propiedad en Santa Bárbara que habría servido como residencia de Magdaleno Meza Fúnez, donde también fueron hallados barriles enterrados con supuestos precursores químicos, mientras las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados.