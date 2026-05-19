ATIC asegura bienes y empresas ligadas a estructura criminal de Magdaleno Meza

Tegucigalpa, Honduras.-Cuatro bienes inmuebles y dos empresas mercantiles fueron asegurados la mañana de este martes 19 de mayo, presuntamente vinculados a una estructura criminal liderada por Magdaleno Meza Fúnez, también conocido como “Nery Orlando López Sanabria”.

Las propiedades intervenidas no habían sido aseguradas anteriormente ni puestas a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pese a que figuran dentro de investigaciones relacionadas con actividades ilícitas del extinto narcotraficante.

De acuerdo con las diligencias, el caso se remonta al año 2018, cuando se conoció sobre un préstamo millonario suscrito entre el exalcalde Óscar Roberto Acosta Zepeda, más conocido como “El Pelón Acosta”, y personas ligadas a la organización.