Tenía enterrados barriles con metilamina: MP revela hallazgos en propiedad de Magdaleno Meza

En una propiedad de Magdaleno Meza, ubicada en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, el Ministerio Público realizó por tercer día consecutivo una serie de inspecciones

  • 05 de noviembre de 2025 a las 16:38
Unos 30 barriles con precursores químicos fueron encontrados por el Ministerio Público en la propiedad de Magdaleno Meza.

 Foto: Ministerio Público
Los barriles fueron hallados enterrados; la metilamina es utilizada para la fabricación de drogas sintéticas.

 Foto: Ministerio Público
Además de la metilamina, las autoridades encontraron recipientes con soda cáustica y otros indicios que serán analizados en los próximos días.

 Foto: Ministerio Público
El operativo de las autoridades incluye excavaciones en una porción del terreno de la propiedad, y este miércoles la Fiscalía reveló los primeros hallazgos.

 Foto: Ministerio Público
"Hasta el momento se han encontrado al menos 30 barriles con metilamina", informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

 Foto: Ministerio Público
En las acciones participan agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y unidades de las Fuerzas Armadas.

 Foto: Ministerio Público
La propiedad donde se efectúan estas labores está ubicada en una zona del municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán.

 Foto: Ministerio Público
Magdaleno Meza, también conocido como Nery Orlando López Sanabria, fue un presunto narcotraficante hondureño.

 Foto: Cortesía
López Sanabria fue arrestado en junio de 2018 por agentes de la Policía Militar y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Otro dato importante es que este narcotraficante fue vinculado con el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández, ambos condenados por narcotráfico.

 Foto: Cortesía
Ese mismo año de su captura, Magdaleno fue asesinado junto a otros reclusos. El hecho ocurrió en horas de la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cárcel de máxima seguridad El Pozo.

 Foto: Cortesía
