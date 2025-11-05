Tenía enterrados barriles con metilamina: MP revela hallazgos en propiedad de Magdaleno Meza

Unos 30 barriles con precursores químicos fueron encontrados por el Ministerio Público en la propiedad de Magdaleno Meza.
Los barriles fueron hallados enterrados; la metilamina es utilizada para la fabricación de drogas sintéticas.
Además de la metilamina, las autoridades encontraron recipientes con soda cáustica y otros indicios que serán analizados en los próximos días.
El operativo de las autoridades incluye excavaciones en una porción del terreno de la propiedad, y este miércoles la Fiscalía reveló los primeros hallazgos.
"Hasta el momento se han encontrado al menos 30 barriles con metilamina", informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.
En las acciones participan agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y unidades de las Fuerzas Armadas.
La propiedad donde se efectúan estas labores está ubicada en una zona del municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán.
Magdaleno Meza, también conocido como Nery Orlando López Sanabria, fue un presunto narcotraficante hondureño.
López Sanabria fue arrestado en junio de 2018 por agentes de la Policía Militar y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Otro dato importante es que este narcotraficante fue vinculado con el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández, ambos condenados por narcotráfico.
Ese mismo año de su captura, Magdaleno fue asesinado junto a otros reclusos. El hecho ocurrió en horas de la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cárcel de máxima seguridad El Pozo.