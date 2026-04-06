Más de 200 millones de dólares en divisas perdió la industria del camarón

No solo Amador señala a la administración anterior como principal responsable. Todo el sector apunta contra Libertad y Refundación (Libre). El resultado es visible en la economía de la zona sur, aseguró el experto, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/camaron-honduras-china-perdida-exportaciones-LC23472328" target="_blank">quien a pesar que ha negociado y viajado a ferias de comercialización a China, no ha tenido resultados positivos</a>.Por ejemplo, al cierre de 2022, antes de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán, las divisas que generaba la industria del camarón al país eran de 282.5 millones de dólares al año a nivel general, pero al cierre de 2023, cuando se gestó la ruptura de relaciones diplomáticas, bajaron a 265.7 millones de dólares.El impacto más fuerte se sintió en 2024, con 228.6 millones de dólares, aunque en 2025 lograron ascender a 260.9 millones de dólares gracias a las exportaciones a otros mercados. Sin embargo, las cifras están lejos de alcanzar las ventas de 2022.