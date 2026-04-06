Más de 200 millones de dólares en divisas perdió la industria del camarón

Tegucigalpa, Honduras.- Todo es incierto. Los productores de camarón tienen fe en que el gobierno de Nasry Asfura reestablezca las relaciones diplomáticas con la República de Taiwán, pero al mismo tiempo han sido informados que el proceso no es sencillo por los convenios que dejó atados la exmandataria Xiomara Castro. No solo los grandes y pequeños empresarios de Valle y Choluteca depositan esperanza en un cambio, también los trabajadores, quienes ansían retomar sus empleos. Todos quieren que se reactive el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Taiwán para exportar de nuevo con regularidad y en mayor cantidad. En este rincón de Honduras, ubicado entre El Salvador y Nicaragua, más de 200 fincas están desocupadas o cerradas, sin agua y sin camarones, mientras que entre 6,000 y 10,000 obreros solo pasan los días sumidos en la pobreza y la falta de oportunidades para llevar alimentos a sus hogares. Se estima, además, que la caída de la industria provocó la pérdida de más de 30,000 empleos indirecto. Se trata de aquellas personas que ofrecían principalmente servicios de venta de comida, transporte y comercio. Todos, sin excepción, resintieron el cierre del mercado taiwanés. Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), sabe a detalle la tétrica realidad. Él siente hasta pena porque no hay pronta solución a las familias y a los productores que sufren la declive del sector camaronero. Los informes de la Andah estiman que las pérdidas en divisas en los últimos tres años oscilan en 200 millones de dólares, más de 5,300 millones de lempiras al cambio actual La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se adentró en la profundidad de las zonas productoras de camarón, donde el desconsuelo se mezcla con la pobreza, el abandono y el riesgo de que Honduras pierda uno de los rubros que más divisas genera cada año. Amador calificó como una catástrofe la decisión del Gobierno de Xiomara Castro al romper las relaciones con Taiwán, “fue como que hayan juntado al huracán Mitch con Eta y Iota (dos fenómenos naturales que causaron desastres en 1998 y 2020)” , porque las pérdidas son millonarias, además del impacto social y ambiental.

No solo Amador señala a la administración anterior como principal responsable. Todo el sector apunta contra Libertad y Refundación (Libre). El resultado es visible en la economía de la zona sur, aseguró el experto, quien a pesar que ha negociado y viajado a ferias de comercialización a China, no ha tenido resultados positivos. Por ejemplo, al cierre de 2022, antes de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán, las divisas que generaba la industria del camarón al país eran de 282.5 millones de dólares al año a nivel general, pero al cierre de 2023, cuando se gestó la ruptura de relaciones diplomáticas, bajaron a 265.7 millones de dólares. El impacto más fuerte se sintió en 2024, con 228.6 millones de dólares, aunque en 2025 lograron ascender a 260.9 millones de dólares gracias a las exportaciones a otros mercados. Sin embargo, las cifras están lejos de alcanzar las ventas de 2022.

Competencia

El mercado que dejó Honduras fue rápidamente cubierto por Ecuador, caracterizados por sus exportadores de categoría mundial, además que su sector camaronero recibe incentivos y apoyo del gobierno para asegurar empleos y la dinámica económica.

En tanto, el camarón de Honduras es valorado en el mundo por su calidad, buen sabor y prestigio, lo que ha permitido mantener otros compradores extranjeros. Los mismos productores hondureños aseguran que hay empresarios de Taiwán que están a la espera de que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambas nacionales para volver a consumir su producto. Amador explicó que China paga el camarón a menos del 50% del precio que lo adquiría Taiwán, situación que bloquea cualquier posibilidad de vender o de establecer una relación comercial a largo plazo con los compradores chinos.

“A menos que suceda algo extraordinario, no vemos la posibilidad de que China sea una opción para el camarón hondureño, porque nuestro camarón es de calidad y China compra volumen, no le importa mucho la calidad, sino que el volumen, con precio bajo”, explicó el directivo de la Andah.

Hasta ahora, Honduras registra un total de 432 fincas productoras de camarón, que abarcan 26,609.61 hectáreas, en los departamentos de Valle y Choluteca. De este número, al cierra de marzo de 2026 se reportaba que el 50% permanecían cerradas o paralizadas por falta de mercado, indicaron representantes del rubro. Solo en 2025 se detectó que al menos 113 fincas no cosecharon nada, ni una sola laguna. Otras cerraron por completo, hasta sus empacadoras, y en el 2026 la crisis se mantiene igual o peor. La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que el panorama es deprimente en ciertos lugares. Hay enormes lagunas con capacidad de producir hasta 50,000 libras de camarón en una sola cosecha, pero se encuentran áridas, totalmente secas o rodeadas de maleza. José María Merás, un pequeño productor de Namasigüe, Choluteca, reflexionó que “China no nos va a comprar camarón, más fue que Xiomara (Castro) nos cerró el mercado, sería para hacernos daño como país, no sé, pero la verdad de las cosas, China no nos sirve de nada”. El hombre, que lucía un amplio sombrero, es experto del rubro en la zona: sabe a detalle las luchas contra el cierre del mercado taiwanés, la falta de recursos y los problemas ambientales. Una alternativa ha sido buscar otras fuentes de empleo, como la okra.





"Desde que se cerró el mercado de Taiwán se cerró la producción acá, como usted puede ver, si hay diez fincas activas es bastante, porque todos estamos inhabilitados", expresó en tono de lamento el camaricultor. Dijo que los trabajadores de aquellas familias que se quedaron sin trabajo o sin poder producir prestan sus servicios en el cultivo de la okra, donde ganan 320 lempiras al día, con eso compran el maíz para las tortillas, y luego se van a los esteros a buscar pescado; "así sobrevivimos ahora en este sector", comentó.

Ni un millón de libras compró China

Las cifras de la Andah, que es la organización que lleva los registros de la producción y exportación del camarón, evidencian el bajo nivel de consumo del crustáceo de Honduras por parte de China. A pesar de haberse suspendido el TLC, Honduras sigue exportando camarón a Taiwán, pero tienen que pagar un arancel del 21%, es decir, que se encarece el precio y los costos son asumidos por los productores. Para el cierre del año 2025, aún con el arancel, Taiwán compró más de 6.1 millones de libras de camarón, mientras que China a penas llegó a 753,206 libras, es decir, muy por debajo de las expectativas de los productores.

Mientras que Hong Kong, que funciona como un puerto libre de China, compró en 2025 un total de 659,110 libras de camarón.

Las cifras no se comparan a las del año 2022, cuando las exportaciones de camarón a Taiwán fueron de 29.1 millones de libras, lo que representó el 24% de la producción nacional. “A pesar que tenemos que pagar el 21% de arancel, sigue siendo mejor la exportación a Taiwán que a China, o sea, aquí no es un tema de geopolítica, es un tema de comercio y Taiwán está pagando precios mejor que China”, sentenció Amador.

Según el dirigente de los camaroneros, Taiwán sigue siendo un destino importante para Honduras, y aunque haya mayor presencia del camarón de Ecuador, están seguros que todavía tienen la posibilidad de que el país asiático les compre el producto a mejores precios una vez recuperado el TLC.

Mantienen las esperanzas

A pesar de lo complejo que se ha vuelto cultivar camarón de calidad, algunas fincas se mantienen en operación, como Nova 7, donde los trabajadores todos los días entran y salen de las lagunas, protegiendo y analizando el gramaje y la calidad del crustáceo para ofrecerlo en el mercado internacional. Ubicada en la Costa de los Amates, en Alianza, Valle, esta es una de las granjas productoras tecnificadas con personal calificado, que, a pesar de haber suspendido a parte de los trabajadores, mantiene la esperanza de volver a ser robusta. Durante un recorrido por la granja, el equipo de EL HERALDO Plus comprobó que las lagunas estaban cargadas de agua, con sistemas de alimentación automatizados, demostrando la capacidad de la gran industria que es el camarón, donde hasta las aves aprovechan para alimentarse, robándose uno que otro crustáceo.

David Sierra, gerente de producción, aseguró que ellos son parte de las fincas que sobrevivieron tras la cancelación del TLC con Taiwán, pero están trabajando con la esperanza que el nuevo gobierno les ayude a retomar las relaciones diplomáticas y así volver al ritmo de producción de antes. Estimó que el nivel de exportación bajó a un 60% o 70%, pero fue a causa del mercado, ya que no es competitivo para el producto de Honduras, especialmente por los precios del mercado Chino, que no cubre sus gastos para seguir cultivando a grandes escalas. “Lo poco que se ha producido se ha tratado de exportar al mercado centroamericano, norteamericano, mexicano y una parte al mercado chino, pero —este último— no nos genera divisas porque los precios no están en los niveles que nosotros requerimos para seguir produciendo”, aseguró.

Al cierre de 2025, el mercado al que más exportaba camarón de Honduras era Europa, con más de 26.3 millones de libras, luego seguía México con 26.1 millones y Taiwán pasó al tercer lugar con 6.1 millones, después está Centroamérica con 5.4 millones de libras. Los camaroneros afirmaron que ya están haciendo acercamientos con el gobierno, con ministros y diputados al Congreso Nacional para que les ayuden a solucionar la crisis y recuperar los empleos y las empresas que se fueron. Además es urgente que los pequeños productores puedan resurgir, porque lastimosamente están desprotegidos y muchos dependen del camarón. En la zona se necesita presencia de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), debido a que en la administración anterior tampoco les resolvió la problemática de las licencias ambientales y la tenencia de la tierra.