China hundió a las camaroneras de Honduras, hoy piden auxilio

Muchos de los grandes productores optaron por la salida más fácil: cerrar las fincas y esperar a que el mercado se recupere o, simplemente, abandonar el país sin intención de regresar. Incluso se han dado casos en los que los empleados han asumido el control de las propiedades y plantas procesadoras, como una forma de saldar las prestaciones laborales.Otros continúan operando a medio ritmo, pese a haber tenido que despedir a una gran parte de su personal. El mercado de China continental no ha resultado una solución los precios son considerablemente más bajos. Mientras Taiwán pagaba hasta 10.5 dólares por kilogramo de camarón, China apenas ofrece alrededor de cinco dólares, es decir, menos de la mitad.