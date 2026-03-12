Rusia ha manipulado bandera de Honduras con "flota oscura" para evadir sanciones

Estos actores representan un riesgo significativo, ya que sirven como puertas de entrada para otras actividades delictivas.También debemos considerar el impacto en el comercio internacional: el 80% del comercio mundial se transporta por rutas marítimas, lo que las hace vitales para las cadenas de suministro globales.El modelo de negocio de la" flota oscura" se basa en la opacidad, la evasión regulatoria y precios ajenos al mercado, lo que socava la competencia leal en el sector del transporte marítimo mundial.Para Honduras, esto podría afectar la importación de fertilizantes esenciales para el cultivo de café y la posterior exportación del mismo, actividades que dependen totalmente del transporte marítimo.<b>¿Qué medidas debe tomar Honduras para evitar que los buques con pabellón nacional caigan bajo estas sanciones?</b>Honduras ya está tomando las medidas necesarias. Como expliqué en el programa 30-30 de Edgardo Melgar, se tomaron las medidas apropiadas cada vez que se informó de un caso. En consecuencia, <b>actualmente no tenemos registro de ningún buque de la flota en la sombra que navegue con bandera hondureña.</b>El Departamento de Registro de Buques de la Dirección General de la Marina Mercante está realizando un excelente trabajo de monitoreo, prevención y cumplimiento.Antes de autorizar un registro, se realiza una revisión exhaustiva y un análisis de riesgos. Esto incluye verificar el historial de sanciones impuestas a buques e individuos con respecto al registro fraudulento y prácticas marítimas engañosas.El estado y comportamiento de los buques se cotejan en plataformas digitales como GISIS (OMI), Equasis, Marine Traffic, UANI, RISC, OFAC, Open Sanctions y las herramientas de búsqueda de sanciones de la UE.<b>¿Tiene registros de cuántos buques son sancionados anualmente por formar parte de la "flota oscura" y a qué países pertenecen?</b>La Unión Europea ya ha sancionado a más de 600 buques de la "flota en la sombra". Y en los próximos paquetes de sanciones contra Rusia se verán sanciones adicionales.Aparte de Rusia, las banderas más frecuentemente detectadas en la "flota en la sombra" recientemente son las de Camerún y Sierra Leona.