Rusia ha manipulado bandera de Honduras con "flota oscura" para evadir sanciones

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier, señaló que Rusia manipuló un símbolo tan significativo como la bandera de Honduras para instalarla en los buques de la “flota oscura”, convirtiéndola en una herramienta de guerra contra Ucrania.

El diplomático, quien se encuentra en la conferencia anual de embajadores de la UE desarrollada en Bruselas, capital de Bélgica, en entrevista con EL HERALDO Plus afirmó que la alta representante de este organismo internacional, Kaja Kallas, ha vuelto a insistir en la importancia de luchar contra la "flota oscura". Además, en el último paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia se incluye a la "flota en las sombras", debido a que método de Rusia para financiar la guerra contra Ucrania. A continuación la entrevista: ¿Qué implicaciones tiene que aparezcan buques con bandera de Honduras en la "flota en la sombra"? Significa que Honduras también está sufriendo las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Rusia ha manipulado un símbolo tan significativo como la bandera de Honduras. Esta práctica fue desarrollada por Irán y posteriormente adoptada por Corea del Norte y Venezuela. Desde el comienzo de su brutal e injustificada invasión de Ucrania —que cumplió su cuarto aniversario el 24 de febrero— Rusia ha convertido esta práctica en una herramienta de guerra. Estimamos que Rusia ha gastado aproximadamente 15 millones de dólares para adquirir estos petroleros. Desde entonces, Rusia ha manipulado las banderas de Honduras y otras naciones para evadir las sanciones internacionales destinadas a limitar las exportaciones de petróleo que financian sus esfuerzos bélicos. Se estima que hasta el 70% del petróleo ruso transportado por mar se mueve a través de estos buques, generando ingresos esenciales para financiar la guerra. Además, existen indicios de que la "flota en la sombra" apoya los ataques híbridos de Rusia, como la comisión de actos de sabotaje contra infraestructuras críticas en la Unión Europea y en el mundo, actos de sabotaje disfrazados de accidentes o fallos técnicos. ¿Qué casos específicos de buques de la "flota en la sombra" con bandera hondureña se han detectado? Actualmente, ningún buque de la "flota en la sombra" navega bajo bandera de Honduras. Sin embargo, es necesaria una vigilancia continua. En el pasado se han producido casos sonados. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 2024, las autoridades finlandesas abordaron el petrolero "Eagle S" después de que arrastrara su ancla y dañara los cables eléctricos submarinos "EstLink 2" entre Estonia y Finlandia en el Mar Báltico.

" Estimamos que Rusia ha gastado aproximadamente 15 millones de dólares para adquirir estos petroleros" Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras

Los procedimientos legales están en curso. Aunque parecía ser un petrolero abandonado, existían sospechas de que actuaba como barco espía para Rusia, ya que estaba equipado con equipos de vigilancia de alta tecnología. Aunque el "Eagle S" ondeaba la bandera de las Islas Cook, se informó que otro buque, el "Swiftsea Rider", que ondeaba la bandera de Honduras, poseía equipos similares.

Otros buques conocidos que han utilizado la bandera hondureña incluyen el Andaman Skies, Ocean Faye, Stratos Aurora, Turbo Voyager, Kudos Stars, Eastern Pearl, Azure Celeste y Sea Fidelity. EL HERALDO reveló recientemente muchos de estos nombres. Cabe destacar que el representante legal en estos casos suele ser la misma persona. ¿Es Honduras vulnerable al registro de estos buques? Sí, como muchos países, Honduras es vulnerable a las prácticas engañosas de la "flota en la sombra", como el uso de banderas falsas (false flagging) y el salto de bandera (flag hopping). Para evadir las sanciones, esta "flota oscura" disfraza sus actividades cambiando constantemente de bandera, operadores y propietarios. Esto complica la supervisión y el cumplimiento del derecho internacional.

" Para Honduras, esto podría afectar la importación de fertilizantes esenciales para el cultivo de café y la posterior exportación del mismo, actividades que dependen totalmente del transporte marítimo" Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras

El caso del Andaman Skies es ilustrativo: Reuters informó el 27 de marzo de 2025 que las autoridades portuarias indias denegaron la entrada a un petrolero antiguo que transportaba crudo ruso debido a documentación insuficiente. El buque, el Andaman Skies, ondeaba la bandera de Tanzania, pero estaba registrado en Honduras. Esto es un ejemplo de cómo evaden el control: manipulando banderas y registros para evitar la detección y impedir que un país como Honduras ejerza legal y legítimamente su jurisdicción. ¿Por qué es importante estar libre de buques que no cumplen las normas? Principalmente porque se suele tratar de buques muy antiguos, con un mantenimiento deficiente y apenas sin seguro, lo que aumenta significativamente el riesgo de incidentes marítimos graves, incluidos derrames de petróleo a gran escala y desastres ambientales, esto también plantea riesgos reputacionales para países como Honduras. Además, un solo gran incidente marítimo puede generar responsabilidades financieras significativas y duraderas. Debo enfatizar que estas no son meramente regulaciones de la Unión Europea. Las normas de seguridad marítima están establecidas por convenciones internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que dicta que los Estados del pabellón deben hacer cumplir los estándares internacionales establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI). Además, la "flota en la sombra" opera a través de un ecosistema de agentes económicos estrechamente vinculados al crimen organizado y organizaciones terroristas transnacionales.

600 buques de la "flota en la sombra" ha sanciado la Unión Europea en los últimos cuatro años.

Estos actores representan un riesgo significativo, ya que sirven como puertas de entrada para otras actividades delictivas. También debemos considerar el impacto en el comercio internacional: el 80% del comercio mundial se transporta por rutas marítimas, lo que las hace vitales para las cadenas de suministro globales. El modelo de negocio de la" flota oscura" se basa en la opacidad, la evasión regulatoria y precios ajenos al mercado, lo que socava la competencia leal en el sector del transporte marítimo mundial. Para Honduras, esto podría afectar la importación de fertilizantes esenciales para el cultivo de café y la posterior exportación del mismo, actividades que dependen totalmente del transporte marítimo. ¿Qué medidas debe tomar Honduras para evitar que los buques con pabellón nacional caigan bajo estas sanciones? Honduras ya está tomando las medidas necesarias. Como expliqué en el programa 30-30 de Edgardo Melgar, se tomaron las medidas apropiadas cada vez que se informó de un caso. En consecuencia, actualmente no tenemos registro de ningún buque de la flota en la sombra que navegue con bandera hondureña. El Departamento de Registro de Buques de la Dirección General de la Marina Mercante está realizando un excelente trabajo de monitoreo, prevención y cumplimiento. Antes de autorizar un registro, se realiza una revisión exhaustiva y un análisis de riesgos. Esto incluye verificar el historial de sanciones impuestas a buques e individuos con respecto al registro fraudulento y prácticas marítimas engañosas. El estado y comportamiento de los buques se cotejan en plataformas digitales como GISIS (OMI), Equasis, Marine Traffic, UANI, RISC, OFAC, Open Sanctions y las herramientas de búsqueda de sanciones de la UE. ¿Tiene registros de cuántos buques son sancionados anualmente por formar parte de la "flota oscura" y a qué países pertenecen? La Unión Europea ya ha sancionado a más de 600 buques de la "flota en la sombra". Y en los próximos paquetes de sanciones contra Rusia se verán sanciones adicionales. Aparte de Rusia, las banderas más frecuentemente detectadas en la "flota en la sombra" recientemente son las de Camerún y Sierra Leona.

Es importante señalar que también se sanciona a los llamados "facilitadores" que forman parte del ecosistema de la flota en la sombra. No solo se sanciona a los buques, sino también a los armadores (los dueños) y a las aseguradoras. Todas las partes involucradas se arriesgan a ser sancionadas.