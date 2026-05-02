Hombre, tienen su valor Mel Zelaya y la Moncha politizando la marcha de los trabajadores

VALOR. Hombre, tienen su valor Mel Zelaya y la Moncha de seguir politizando la marcha de los trabajadores. Solo por allí deduzcan la clase de “líderes” que son.

ABUSIVOS. Pero, esta vez ni los Danieles ni los Hilarios ni los Joheles -sus acólitos de las centrales obreras- los pudieron salvar de la gran abucheada que les dieron, por abusivos.

PELUCHE. Habrá creído el olanchano que lo iban a vitorear solo porque llegó estrenando peluche en su jeep descapotado. Apenas tres meses en la llanura y ya lo abandonaron sus bufones.

SIGLO. Terrible escuchar toda esa perorata de la Moncha y de Mel Zelaya, con la que torturaron al pueblo durante cuatro años, pretendiendo revivir la lucha de clases marxista de hace un siglo.

ODIO. Se queja la Moncha que ya no aguanta el “discurso de odio” de los azulejos. La burra hablando de orejas. Bueno, pero allá las bases refundidoras, si no cambian de líderes. Como dice el dicho aquel: “El que por su gusto muere”...

AUDIOS. Uno y otro, con su acostumbrado cinismo, volvieron con la segunda temporada de los audios, esta vez supuestamente de JOH, diciendo que Trump lo quiere de presidente otra vez y solo el “superman” Mel Zelaya lo puede parar. Jueeeeee...

LORO. El mismito libreto que le pasaban al orate de Marlon Ochoa y que el pobre repetía como loro cada vez que le metían un micrófono.

MANO. La bulla en Libre es que el destape de Salvita sobre los 12 millones a Trump se lo pasó el familión -por interpósita mano- como parte del nuevo culebrón.

12. Nasralla tiene medio siglo de estar en los medios y nunca aprendió. Aparte, no se dará cuenta que 12 millones para Trump, no son ni confites. Y, encima, SN dice que hicieron la cabuda, que uno dio siete millones y otro cinco. ¡Habrase visto!

IRÁN. La buena noticia ha sido el anuncio del imperio dando por “terminadas” las hostilidades con Irán. Ojalá por fin bajen los combustibles.

VISITA. En el Día de los Trabajadores, al Tommy lo columbraron en el occidente del país, en visita a alcaldes y fuerzas vivas, para conocer sus necesidades.

DELITOS. La Claudia ya le mandó a decir a Trump que, si quiere más extraditados, primero le tiene que mandar el rosario de delitos que han cometido. Con razón le dicen la “divina protectora de los narcos”.

HOMENAJE. Los garífunas salieron contentos de Palacio por el homenaje que recibieron de la rachaaaa...por el nuevo aniversario de su arribo a estas latitudes.