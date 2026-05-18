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Matan a motociclista en una solitaria zona de Choluteca

La víctima fue identificada preliminarmente como Carlos Martín Pineda y fue encontrada sin vida en la comunidad de El Tulito

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 06:29
Matan a motociclista en una solitaria zona de Choluteca

El cuerpo fue encontrado en una zona solitaria y apartada de la comunidad, donde, según agentes policiales, no existen viviendas cercanas y el tránsito de personas es escaso.

 Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras.- Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este lunes -18 de mayo- en la comunidad de El Tulito, municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca.

La víctima fue identificada preliminarmente como Carlos Martín Pineda, aunque las autoridades policiales aún no han confirmado oficialmente sus datos personales.

De acuerdo con la información inicial, el hombre se conducía en una motocicleta cuando fue interceptado por personas desconocidas que le quitaron la vida de forma violenta.

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El cuerpo fue encontrado en una zona solitaria y apartada de la comunidad, donde, según agentes policiales, no existen viviendas cercanas y el tránsito de personas es escaso.

Tras recibir la alerta, elementos policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Durante las inspecciones preliminares, las autoridades descartaron que el crimen estuviera relacionado con un robo, debido a que las pertenencias de la víctima permanecían en el sitio.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre sospechosos ni capturas relacionadas con el caso.

Equipos de investigación realizaron el levantamiento de los primeros indicios para tratar de esclarecer las circunstancias y los motivos detrás del asesinato.

El hecho ha causado preocupación entre pobladores del sector, quienes aseguran que la violencia continúa afectando distintas comunidades del sur del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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