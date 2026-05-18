Matan a motociclista en una solitaria zona de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este lunes -18 de mayo- en la comunidad de El Tulito, municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca.

La víctima fue identificada preliminarmente como Carlos Martín Pineda, aunque las autoridades policiales aún no han confirmado oficialmente sus datos personales.

De acuerdo con la información inicial, el hombre se conducía en una motocicleta cuando fue interceptado por personas desconocidas que le quitaron la vida de forma violenta.