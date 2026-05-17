Rescatan a menores de entre 2 y 16 años: madre presuntamente intentaba venderlas

Cortés, Honduras.- Un operativo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el municipio de Pimienta, Cortés, terminó con el rescate de cinco menores de edad en condición de vulnerabilidad, tras una alerta ciudadana que encendió las alarmas de las autoridades. La acción fue ejecutada por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), quienes se desplazaron hasta el sector luego de recibir una denuncia sobre una situación de alto riesgo que involucraba a las menores.

De acuerdo con el informe preliminar, la denuncia advertía que una mujer, madre de tres de las niñas y abuela de las otras dos, presuntamente intentaba vender a una de ellas.

El hecho habría ocurrido en un establecimiento de bebidas alcohólicas, donde la mujer se encontraba al momento en que surgió la denuncia, según el reporte policial.



Captura y rescate

Durante la operación, los agentes localizaron a la mujer en el establecimiento en compañía de una de sus hijas mayores, aunque en ese momento no se encontró a la menor señalada inicialmente en la denuncia. Las investigaciones posteriores permitieron establecer que las cinco menores, originarias de San Pedro Sula, permanecían bajo condiciones de posible vulneración de derechos. Según las indagaciones, las niñas habrían estado en situación de encierro y exposición a entornos de riesgo, mientras la adulta frecuentaba lugares donde ingería bebidas alcohólicas. Las edades de las menores rescatadas oscilan entre los 2, 11 y 16 años, según confirmaron las autoridades tras la intervención en el sector de Pimienta.