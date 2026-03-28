Rescatan a tres menores de edad presuntamente explotadas por su madre

Comayagua, Honduras.- Tres menores de edad fueron rescatadas por agentes policiales tras recibir información que alertaba sobre una presunta situación de explotación sexual comercial en perjuicio de las víctimas, la cual habría sido cometida por su propia madre.

El operativo fue ejecutado por el Departamento Contra Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en un barrio del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.

Las tres menores: una adolescente de 16 años de edad y sus dos hermanas de 12 años, respectivamente fueron rescatadas gracias a la intervención y el acompañamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y el apoyo de la Organización No Gubernamental Our Rescue, quienes aseguraron la protección inmediata de las afectadas.