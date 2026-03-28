Rescatan a tres menores de edad presuntamente explotadas por su madre

Comayagua, Honduras.- Tres menores de edad fueron rescatadas por agentes policiales tras recibir información que alertaba sobre una presunta situación de explotación sexual comercial en perjuicio de las víctimas, la cual habría sido cometida por su propia madre.
El operativo fue ejecutado por el Departamento Contra Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en un barrio del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Las tres menores: una adolescente de 16 años de edad y sus dos hermanas de 12 años, respectivamente fueron rescatadas gracias a la intervención y el acompañamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y el apoyo de la Organización No Gubernamental Our Rescue, quienes aseguraron la protección inmediata de las afectadas.
Bajo custodia
El operativo se ejecutó de oficio, y se investiga de forma precisa la presunta explotación sexual de las menores por parte de su progenitora. Las menores quedaran bajo la guarda y custodia de la SENAF, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes y se protegen todos sus derechos fundamentales.
La DPI no dio detalles con relación a la detención de la mamá de las pequeñas, principal sospechosa de la vulneración de las tres menores al cometer este delito.
El dolo penal de trata de personas con la finalidad de explotación sexual comercial, según el Código Penal vigente, será castigado con una pena de prisión de 10 a 15 años, y se agravará en un tercio de la pena cuando concurra o sea en contra de menores de 18 años, entre otros casos.