Una mujer muerta y varios heridos deja accidente en Guaimaca: "Iban peleando línea"

Tegucigalpa, Honduras.- Un fatal choque entre dos buses, un camión y un vehículo dejó como saldo la muerte de una persona y varios heridos. El hecho se registró en el sector de Las Marías, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, el reciente sábado 16 de mayo. A consecuencia del accidente, pasajeros que se conducían en las unidades involucradas resultaron con graves lesiones. Tras el impacto, miembros de socorro y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se apersonaron al lugar.

Los heridos, entre ellos un menor de unos cinco años de edad, fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales de la zona. Desafortunadamente, en Talanga se confirmó la muerte de una fémina, debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima mortal fue identificada como Azucena Carías, de 60 años de edad, una conocida comerciante que, según los informes de los paramédicos, terminó casi con sus extremidades mutiladas producto del brutal choque. Tras la tragedia, los restos de la malograda mujer fueron trasladados hacia las instalaciones de la morgue capitalina para la respectiva autopsia de ley, siendo entregados a sus consternados familiares durante las horas de la madrugada de este sábado para su velatorio.

Causas del accidente