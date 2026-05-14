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Captan accidente en el que murió joven en salida al sur

La joven motociclista solo había avanzado medio kilómetro cuando fue arrollada por una pesada cisterna frente a Residencial María Auxiliadora

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 17:05
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