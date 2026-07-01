  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Tío de Mateo tras el hallazgo: "Dios nos ha devuelto el niño"

Con evidente emoción, el tío de Mateo agradeció por el hallazgo del menor y expresó: “Dios nos ha devuelto el niño”. Sus palabras reflejan el alivio de la familia tras días de incertidumbre y búsqueda en El Progreso, Yoro.

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 17:46
El Heraldo Videos